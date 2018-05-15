Генпрокуратура проверила «Оршанский авиаремонтный завод» и возбудила дело против «Мотор Сич»

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» из-за превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

В ходе проверки деятельности акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры осмотрели помещения представительства ПАО «Мотор Сич» (Украина) в Беларуси и изъяли документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории нашей страны.

«По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО „Мотор Сич“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)», — сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что основанием к возбуждению уголовного дела послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета. Проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО «Мотор Сич» инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» продолжается.

Как сообщалось ранее, в конце апреля президент украинской компании Вячеслав Богуслаев покинул Беларусь после собрания акционеров авиаремонтного завода. При этом он не смог улететь на личном самолете, который не выпустили из страны.

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В марте же появились сообщения о том, что власти готовятся вернуть контрольный пакет Оршанского авиаремонтного завода.