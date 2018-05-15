Жителя Орши оштрафовали на 490 рублей за плакат «По 500 здесь нет»

Магия цифр.

Жителя Орши Романа Кузьменкова оштрафовали на 20 базовых величин (490 рублей) за плакат «По 500 здесь нет», с которым 14 мая он вышел к памятнику Ленина на центральной площади города, сообщает «Радыё Свабода».

Правда, простоять с плакатом долго, Роману Кузьменкову не удалось: через 15 минут его задержали милиционеры

Кузьменков рассказал, что перед тем как выйти на пикет, написал электронное обращение на сайт райисполкома, в котором сообщил, что намерен протестовать против того, что давно обещанных зарплат «по пятьсот» долларов в Орше нет.

Кузьменков признался, что это был акт отчаяния: мужчина — безработный с 2012 года, пытался стать индивидуальным предпринимателем, но «в наших условиях не удалось». Он участвовал в прошлогоднем «Марше нетунеядцев», собирается выходить на такие пикеты и дальше.