Навальный рассказал о путинском пропагандисте, который «отвратительнее Соловьева»

В списке журналистских лжецов, проходимцев и путинолюбов Габерлянов со своим Лайфньюз стоит на особенном месте.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в рамках антикоррупционной кампании представил очередной фильм. В нем он рассказал об очередном путинском пропагандисте, который владеет недвижимостью во Франции.

«Всем привет.

Прошедшая инаугурация Путина ещё сильнее возбудила самую передовую часть этого режима: лжецов и пропагандистов, работающих в продажных СМИ.

Они с таким усердием облизывают своего повелителя, что брызги слюней летят в каждого, кто рискнет включить телевизор или открыть сайт прокремлёвского СМИ. А других-то у нас почти и нет.

И вот эта истерика радости путинских холуёв напомнила мне о том, что пора выпускать второй эпизод нашего сериала о пропагандистах.

А теперь отдельный привет тем, кто больше любит почитать, чем посмотреть ролики. Рассказываю историю самого отвратительного из отвратительных, худшего из худших, совсем не великого, но крайне омерзительного Арама Ашотовича Габрелянова.

Именно он следующий в очереди моих рассказов про пропагандистов. Первый был Соловьев с дачей на Комо, освежите, если забыли.

В списке журналистских лжецов, проходимцев и путинолюбов Габерлянов со своим Лайфньюз стоит на особенном месте. И если в музее российской пропаганды на стенах будут развешены портреты Соловьевых и Киселевых, влюбленно смотрящих на президента, то Габрелянову там несомненно будет поставлен целый памятник.

Потому что Габрелянов не просто врет за большие деньги. Габрелянов еще и преступник. В попытках ублажить Путина он делает на 10 шагов больше, чем другие. Он специализируется на самых отвратительных методах для пополнения своего убогого сайта и уже, слава богу, обанкротившегося канала.

Его услугами пользуются, если надо подсмотреть, влезть кому-то в спальню или туалет. Слить через кого-то оперативные материалы полицейских. Опубликовать незаконную прослушку телефона или взломанную переписку. Подкупить врача, чтобы им первым сообщили о смерти кого-то известного.

Многие из вас помнят последнюю проделку габреляновской помойки — они заплатили участковому, чтобы провести съемочную группу в дом престарелых, где живет бабушка Яшина, и тыкали там своими камерами и микрофонами в лица совсем пожилых и уже не очень здоровых людей.

Пресловутое «дно», часто нами поминаемое, пробито Габреляновым настолько давно и многократно, что уже даже неудобно как-то об этом писать. Но для протокола — за свои действия владельцы и управленцы холдинга Лайфньюз должны уйти под суд и, скорее всего, сесть (как это случилось с несколькими их британскими коллегами, творившими подобные дела). Их издание должно быть разогнано ссаными тряпками, а тем, кто работал, должны быть навсегда закрыты двери в любую профессию, связанную с журналистикой.

Вот вы, наверное, читаете и думаете «ну что Навальный так на него набросился, зачем он обзывается». А я и не скрываю — у меня с этим мерзопакостным Габреляновым давно личные счеты. Много лет его мелкие беспардонные гопники (которые почему-то называют себя журналистами) вламываются в любое помещение, где я нахожусь, преследуют по пятам меня и мою семью, платят деньги за то, чтобы меня сфотографировали в отпуске, а когда и это не работает — просто ВЫДУМЫВАЮТ сюжеты про какие-то мишленовские рестораны и фуа гру, которую я непрерывно ем.

Поэтому с огромным удовольствием я приглашаю вас насладиться нагляднейшим примером того, с какой же шкурой мы все-таки имеем дело.

Кейс настолько хрестоматийный, что нам на его разбор понадобится буквально полминуты.

Сначала нам понадобится твит. Вот он:

Авторское «по чеснаку» я интерпретирую как «честное слово». А то, что написано дальше, про отсутствие недвижимости за рубежом, я расцениваю как дерзкий вызов.

И вот вторая часть расследования — документ. Это контракт на покупку Габреляновым квартиры в Париже. Принадлежит Араму и Ашоту Габереляновым в равных долях.

Выше выдержки их двух документов — договора купли-продажи и выписки из кадастра. Ознакомиться полностью можно по ссылкам.

Ашот Габрелянов — сын Арама, такой же «журналист»-«стартапер»-жулик, который, захлебнувшись любовью к Путину, переехал жить в Нью-Йорк.

Ашот Габрялянов на фотосессии в Капотне

Все. Разбор окончен. Дальше остаются только занятные детали вокруг этой квартиры, которые я вам обязательно расскажу.

Квартира в этом доме, метраж 149м2. Стоимость покупки в 2009 году — 1 878 910 евро (85 миллионов рублей по курсу 2009 года). Сейчас оценочная стоимость — 2 100 000 евро.

Располагается квартира по адресу — 74 Boulevard Maurice Barrès. Номеров квартиры там нет, но вы можете легко ее найти поднявшись на 3-й (4-й по-нашему) этаж и постучав во вторую дверь СЛЕВА от лифта. Я специально подробно описываю вам маршрут, чтобы, если вы решите проведать Габреляновых в Париже, вам не понадобилось подкупать участкового или консьержа.

В квартире есть большая гостиная, кабинет, две спальни. Вместе с квартирой полагается парковочное место в подземном гараже.

Дом, в котором располагаются апартаменты, находится в районе Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) — это формально пригород Парижа, но на самом деле очень близко к центру. Вот вам для ориентира фотография.

Парк, который вы видите на фото, это Булонский лес. Это чуть ли не самый большой в Европе городской парк, историческое место, где днем отдыхает куча парижан и туристов. Однако абсолютно всем парижанам да и многим из вас парк известен как парижский «район красных фонарей». Это прямо культовое место промысла, о котором снято много сюжетов, написаны репортажи и ходит множество легенд. Ночью парк заполоняют проститутки всех мастей, сортов и ориентаций. Там есть аллеи, где стоят мужчины, где женщины, где трансгендеры. Услуги свои они оказываются там же — в специальных автомобилях или прямо в кустах.

Обитательницы Булонского леса и их рабочие места. Vice.

По ироничному стечению обстоятельств пропагандисты Габреляновы поселились на кромке именно этого парка. Поближе к коллегам.

Квартира была куплена Габреляновыми в 2009 году. Сначала она была оформлена на их кипрский офшор ZORANSON. Во французских документах отметок об ипотеке и займах нет — из чего следует, что в уже тогда у Арама Габрелянова и его 19-летнего сына была пара свободных миллионов евро на офшорных счетах.

Мы, конечно же, изучили скудную отчетность кипрского офшора. Он существовал до апреля 2017 года и принадлежал Араму и Ашоту Габреляновым. Единственная цель существования этого юрлица — владение парижской квартирой.

На самый важный вопрос (откуда на офшоре деньги?!) ответ мы получили только отчасти. Мы не увидели никаких поступлений лично от владельцев, не увидели никаких других доходов, никакой деятельности. Единственный источник средств — займ на 2.6 миллионов евро от другого офшора Mount Investment Holdings, на этот раз багамского.

К этому займу у нас есть, мягко говоря, вопросики. Настоящего владельца багамского офшора узнать невозможно. Однако он обслуживается в той же юрисдикции и той же компанией, которая регистрировала кипрский Zoranson, а так же еще один офшор Габреляновых, который мы обнаружили в отчетности, — Chimed Portfolio Ltd.

Но основная проблема не в этом, а в том, что за все доступные нам годы отчетности, по этому займу не было выплачено ни копейки процентных начислений. Каждый год офшор Габрелянова должен был выплачивать по 104 000 евро процентов, и ни разу этого не происходило. Мы не можем утверждать точно, кто выдал Габерляновым такой большой займ, но займ этот точно не выглядит рыночным — попробуйте сами 7 лет не платить проценты по кредиту. Больше всего это похоже на то, что они сами себе с другого своего гораздо более непрозрачного юрлица (багамского) выписали денег. А может, это какой-то их друг-приятель, которому не обязательно возвращать долг. Вопрос остается открытым, но сути он не меняет.

А в 2017 году произошло нечто важное. Габреляновы внезапно деофшоризировались (правда, не в России, а во Франции).

В сентябре 2017 года, парижская квартира внезапно была переписана с компании ZORANSON напрямую на Арама и Ашота Габреляновых также в равный долях.

Перерегистрация связана с добровольной ликвидацией компании Zoranson, о которой кипрский регистратор был уведомлен в апреле 2017 года.

Я не просто так написал, что событие явно важное. Потому что только за факт переоформления квартиры со своего юрлица на себя лично Габреляновы заплатили во французскую казну 300 000 евро налогов (21 миллион рублей). Это очень много за просто переоформление документов (хозяева-то не изменились), но таковы законы, и Габреляновым зачем-то очень нужно было провернуть эту операцию.

Мы «по-чеснаку» не знаем, что там на самом деле произошло, но можно, например, предположить, что «займ», на который квартира была куплена (от багамского Mount Investment Holdings), был получен от кого-то, с кем сейчас Габреляновы поругались. Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.

Что вам еще рассказать, дорогие читатели?

Давайте посмотрим на договор о покупке квартиры еще раз. Там, например, есть подробное описание того, что Габреляновы купили вместе с квартирой. А именно комплекта мебели, за которую они отвалили дополнительные € 50 000.

Кухня, какие-то дубовые комоды, в общем-то ничего примечательного, кроме книжного шкафа по цене двушки в Подмосковье — € 27 400 (2 миллиона рублей).

Хочу еще отметить, что в отличие от Лайфньюз, чтобы раздобыть информацию для этого расследования, нам не понадобилось подкупать ни одного жандарма.

Точный адрес квартиры Габреляновых в Париже мог найти любой желающий, просто забив их фамилию в телефонный справочник Парижа, и обнаружив там жену Арама — Галину.

Я уже просто обожаю этот справочник, так как в нем же мы нашли парижскую квартиру дочери и бывшей жены Пескова (на другой стороне того же Булонского леса, полчаса пешком через парк). Отличный справочник. Пользуйтесь телефонными справочниками.

Патриоты, погоревшие на телефонном справочнике Парижа

Далее мы инвестировали 36 евро (и очень много терпения) в справку о владельце квартиры, еще 15 евро в договор купли-продажи, ну и наконец раскошелились в кипрском реестре — там за годовые отчеты ZORANSON пришлось выложить десятку евро.

Очень жалко, что любой желающий не провернул эту операцию до нас, потому что сейчас любому желающему будет обидно.

В начале что-то нечленораздельное, ну а потом видите сами — публичное обещание подарить квартиру нашедшему. Я, конечно, понимаю, что найденную нами квартиру пентхаусом не назовешь, но и от своих публичных обещаний подарить найденную элитную недвижимость отказываться как-то не по-пацански. В качестве компенсации за неточность формулировки и находки готов отказаться от прав на книжный шкаф за € 27 400. Забирай шкаф себе, так и быть, Арам Ашотович.

Тут место для выводов, а мне, если честно, нечего особенно сказать. Ну разве что воскликнуть «кто бы мог подумать!!». Главный путинский прихвостень, верный и услужливый холуй, для которого Путин — великий царь и спаситель. Европу — презирает. Там враги, предатели, продажные политики. Думает и говорит одно, и, кажется, даже верит искренне, а деньги в офшорах на Кипре, квартира во Франции, а сын в Америке. Реально, смешно уже.

Мне интересно вот что. Ну есть у тебя квартира в Париже, есть давно и основательно. Ну на фига в твиттере-то орать, что нет недвижимости за рубежом? Зачем, заплатив 2 миллиона евро за квартиру, в интервью, не моргнув глазом, читать монологи про то, что у него нет «шикарных квартир»? Он сумасшедший, что ли? Реально худший из худших. Патологический обманщик и негодяй. Звезда современной российской пропаганды».