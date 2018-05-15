«Дело директоров»: сроки получили руководители Минской овощной фабрики и Слонимского мясокомбината

Завершено расследование так называемого «дела директоров», и нескольким фигурантам уже вынесен приговор. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, под следствием оказались шесть руководителей предприятий АПК, их обвиняли в получении «откатов» при оплате кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Согласно материалам дела, размер взяток доходил до 3,5 тысяч долларов.

В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Также, по словам Гончаровой, вынесены решения в отношении других фигурантов: замдиректора «Минской овощной фабрики» осужден на 3 года лишения свободы с конфискацией имущества, гендиректор «Слонимского мясокомбината» — на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа. Приговоры еще не вступили в силу.

Кроме того, продолжается суд над директорами «ЖодиноАгроПлемЭлита», «Смолевичский райагросервис» и «Вилейский комбикормовый завод».