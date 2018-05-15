Бизнесмен Муравьев оценил ущерб от своего ареста «на десятки миллионов»

Бизнесмен, который уже третий год находится в тюрьме, считает, что его «подвергли бессмысленному и незаконному уголовному преследованию».

По словам бывшего владельца завода «Мотовело» Александра Муравьева, которого судят уже по второму делу в Беларуси, его законные права были нарушены множество раз.

– Я лишен права предъявить суду доказательства своей невиновности. Я лишен права предъявить суду доказательства, опровергающие обвинение. Суд ни разу не отреагировал на сведения и информацию о совершенных преступлениях органом, ведущим уголовный процесс, – сказал бизнесмен в суде, выступая с последним словом.

Предприниматель напомнил, что из-за его преследования белорусскими властями, «белорусы потеряли около 2 тысяч рабочих мест».

– Предприятия остановлены, обанкрочены и деградируют. Банки потеряли десятки миллионов долларов. Государство потеряло десятки миллионов долларов, – заявил он.

Напомним, что в январе 2017 года бизнесмена уже приговорили к 11 годам колонии за мошенничество и уклонение от налогов. Сейчас гособвинитель запросил для Муравьева 3 года лишения свободы из-за предполагаемой недоплаты его четырьмя компаниями налога на прибыль.

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