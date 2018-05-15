Тренер московского «Спартака» психанул после вопроса об успехах Гончаренко

Чемпионат России по футболу на минувших выходных завершился неожиданной развязкой.

ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко благодаря победе в последнем туре обошел московский «Спартак» и занял второе место, дающий право на прямое попадание в Лигу чемпионов.

И это при том, что «армейцы» испытывают финансовые трудности. Прошлогодние чемпионы финишировали лишь третьими.

Спустя несколько дней главному тренеру московского «Спартака» Массимо Каррере задали вопрос о ситуации в ЦСКА, где клуб старается привлекать к основному составу молодых игроков из своей школы. После упоминания фамилии Гончаренко итальянец отреагировал весьма нервно.

– Ну возьмите в «Спартак» тренера ЦСКА, если он такой хороший. Нет-нет, молодец. Браво. Берите. Возможно, у них есть интересная молодёжь. У нас тоже молодёжь интересная, но она ещё не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы же его убьете, потому что вы и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло, — сказал Каррера, передает «Чемпионат».

За что Гончаренко в России назвали гением