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Соседи
15.05.2018
Валерий Томилин
В Литве не хватает рабочих рук на фермах: что собирается делать правительство?

Хуже всего ситуация в сельском хозяйстве: «Не хватает даже сборщиков грибов и ягод».

Министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис хочет, чтобы в сельском хозяйстве минимальная зарплата составляла не меньше 1200 евро «на руки», а в идеале – между 1500 и 2000 евро до 2020 года. Тогда литовцы откажутся от эмиграции, со ссылкой на его слова сообщает Delfi.

Сейчас ситуация в литовской экономике такова: не хватает рабочих. Нужны не только квалифицированные специалисты, но даже сборщики грибов и ягод в сезон. Правительство надеется привлечь людей из Украины и Грузии, поскольку им не нужны визы для работы в Европе. Уже создан список компаний, которые в течение трех лет будут привозить столько работников в Литву, сколько посчитают нужным.

Литовские фермеры жалуются, что не могут найти доярку за 1000 евро

Еще одна проблема литовской экономики – отсутствие производства, которое бы давало высокий уровень ВВП. Эту проблему министр предлагает решать путем привлечения бизнес-экспертов, зарплата которых будет не меньше 2000 евро.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»!

 
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