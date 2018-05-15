Фотожабы: «А это точно каток, тренер?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Крушение: сборная Беларуси вдребезги проиграла австрийцам и вылетела из хоккейной элиты

Карбалевiч: «Хакеістаў у Беларусі многія ня любяць»

Федерация хоккея Беларуси: наша команда сделала то, на что была способна. И даже чуть больше

Как увидели встречу «на короткой ноге» в Сочи Лукашенко и Пашинян

На «Евровидении» у британской певицы отобрали микрофон

Победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2018» в Лиссабоне стала израильская певица Нетта Барзилай

Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос»

Издание Time составило список мест, которые обязательно стоит посетить в своей жизни

В Москве мужчина пронес на руках сотрудника Росгвардии. Возбуждено дело

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«Идет война молочная, священная война»