Как гастарбайтеры из Бангладеш влюбляются в Беларусь

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Тренер московского «Спартака» психанул после вопроса об успехах Гончаренко
В Литве не хватает рабочих рук на фермах: что собирается делать правительство?
«Минсктранс» показал автоматы по продаже талончиков. Фотофакт
Почему белорусские овощи заметно дороже импортных
Чаму БТ у тэлеэфіры «далучыла» Крым да Расіі?
Что мешает людям с ВИЧ быть усыновителями
В минский детский сад забрел лось. Фотофакт
Лукашенко озвучил в Сочи две претензии
Мелании Трамп сделали операцию
Россия продолжает потихоньку скупать белорусские активы
Минское «Динамо» нанесло поражение «Лучу»
Следственный комитет раскрыл детали, в чем обвиняют лидера и главного бухгалтера профсоюза РЭП
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Доходы накрылись медным тазом? Семашко рассказал, сколько продано Geely
Пластинку заело? О чем забыл Лукашенко
Латынина: «Фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк»
На пару из Минска завели уголовное дело за групповой секс с 15-летним
Невзоров: «Как хорошо, что «Бессмертный полк» в полном составе не пошел на шопинг в Финляндию»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Обновки на малой родине Лукашенко: деньги вновь потекли рекой
Крымская пенсионерка, которой Медведев сказал, что «Денег нет, но вы держитесь»: «При Украине легче жилось»
Пример на миллиард, что лоббистская сила «помещиков» сильнее слова Лукашенко
У Маскве таксіст зламаў нос «Міс грудзі Беларусі» за адмову пераспаць з ім
«Евровидение» кишками наружу
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
7 фактов о задержанном минском чиновнике Доморацком
Слуцкая метадыстка: «Георгіеўская стужка — акцыя расійскага саюза моладзі, а не беларускага»
Растаев: «Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Как Колю Лукашенко сделали офицером?
Если вас однажды спросят: «Что такое коррупция?»
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
15.05.2018
Стнислав Лобатый, фото Павла Орловского, mlyn.by
Как гастарбайтеры из Бангладеш влюбляются в Беларусь

Перерабатывающий завод возле закрывшегося полигона «Северный» в Минском районе. За конвейерной лентой стоят улыбчивые, но слегка усталые бангладешцы.

Джамир и Рафик – друзья с детства, вечно молодые энтузиасты, любители путешествовать и искать нечто новое. Давая понять, что заняты работой, просят внезапно нагрянувших журналистов немного подождать.

– Джамир, сколько на часах? – на ломаном русском интересуется веселый Рафик.

– Через 10 минут конец смены. Чай пойдем пить.

– Смотрите не зазвездитесь, раз интервью будете давать! – подначивают белорусские коллеги по цеху.

Чайный перекур

Оставив, наконец, конвейер, по которому бесконечно идет картон и целлофановая пленка (на заводе им дают вторую жизнь), парни жестом приглашают нас на перекур. Через полчаса вновь за работу, таков привычный режим. А пока есть немного свободного времени, общаемся.

Мы сидим в тесной, но уютной бытовке, а мои собеседники вдаются в воспоминания.

– Когда четыре года назад приехали в Беларусь, впервые увидели снег, – припоминает Рафик. – В самолете люди надевали куртки, а ведь вся наша команда – 8 человек – в шортах прилетела! В Дакке тогда плюс 25 было, в Минске – минус 10. Говорю сейчас – и холодно становится. Может, чаю?

Чайные традиции бангладешцы, пожалуй, как и любой другой народ Азии, чтят особенно. Да и в принципе с почитанием обычаев у них проблем нет. Например, одна из них: попадая в дом бангладешской семьи, нужно обязательно похвалить хозяйку, дом и угощения. Из особенностей: привычное среди европейцев приветственное рукопожатие в Бангладеш – один из признаков дурного тона, так как прикосновение друг к другу считается неприличным. Еще их народ верит в загробную жизнь и весьма серьезно относится к языческим ритуалам и тотемам: заклинаниям, предзнаменованиям и талисманам.

«Здесь люди не проваливаются в канализацию»

– Почему прилетели именно в Беларусь? – спрашиваю.

– На бирже труда увидели предложение из-за границы: грузчик на перерабатывающем заводе, – продолжает Рафик. – Решили: почему бы не попробовать? Тем более деньги на то время предлагали неплохие – 500 долларов. В нашей стране средняя зарплата – 100 долларов. Бангладеш – самое густонаселенное государство в мире. Представь себе: в стране, которая в 116 раз меньше России, проживает 170 миллионов человек. Безработица процветает. Там, откуда мы родом, горы мусора уже давно слились с достопримечательностями и старинными храмами, а реки захламлены не меньше, чем суша. Притом в Дакке нет мусорных урн. Ни одной. Другое дело здесь.

По рассказам парней, в столице Бангладеш напрочь отсутствует центральная канализация и очистные сооружения, к которым привыкли мы. Отходы человеческой жизнедеятельности стекают в озера и реки, а дальше – в Бенгальский залив. Пешеходам приходится быть очень осторожными: в тротуарах делают отверстия для прочистки, куда по незнанию можно провалиться.

– В Минске такого нет, – вступает в разговор Джамир и осторожно замечает: – Еще в Дакке, как и во всей стране, не существует Правил дорожного движения. Города загружены транспортом, рикшами и людьми – ощущение полного хаоса!

Языковой барьер

Время сравнений закончилось, и мы плавно переходим к теме «начала всего».

– Как преодолевали языковой барьер, когда прилетели в Беларусь? – интересуюсь у Джамира.

– Общались через гугл-переводчик. Найти автобусную остановку и сориентироваться в городе без помощи местных поначалу было непросто. Кстати, на белорусском могу кое-что сказать. Слушай: «як справы», «добрай раніцы», «я цябе кахаю», «джакуй».

– Не «джакуй», а «дзякуй»! – поправляю.

– Ты не понимаешь: в бенгальском языке нет буквы «з». Так и говорим – через «ж».

Живут парни в двухэтажном доме, арендованном за счет предприятия, в садовом товариществе «Текстильщик» неподалеку от работы. Здесь нас встречает Махмуд – самый старший в команде бенгальских энтузиастов. Сегодня он за хозяина – выходной.

Ему 36. Женат на крупчанке Валентине. На родине работал агрономом, но мизерная зарплата стала поводом для переезда в другую страну. Махмуд гладит кота Мурзика по загривку, а затем, сунув в печку немного березовых дровишек, пересекает комнату с каким-то угощением в руках. Это мисти – национальный десерт бангладешцев. Поджаренные на сковородке творожные шарики в сахарной пудре. Вкуснотища!

Душа у Махмуда нараспашку. И сам он как праздник.

– Что больше всего нравится в Беларуси? Культура, традиции, люди. Еда. Самая любимая – вареная картошка с соленым огурцом или помидором. Полюбил шашлык и копченую скумбрию. Нравятся драники – благодаря им поправился на 10 килограммов, – запальчиво признается собеседник. – Здесь впервые попробовал алкоголь. В нашей стране его нет в принципе. Зато есть бетель. Это травяная жвачка, отбивающая всякое желание пить. А еще воздух в Беларуси какой-то особенный – свежий и сладкий, как сок березовый.

В доме прохладно, пахнет специями. На кухне Зубазур и Рипон – еще два колоритных персонажа – готовят рис с рыбой – свое национальное блюдо. Обычная пища бангладешцев: овощи, злаки, бобовые, горчица, рыба и морепродукты. И конечно, рис. Это основа всего рациона. Рис варят, тушат, жарят. Из него готовят хлеб и сладости, он заменяет мясо. Из экзотики кухни этой страны – блюда из змей и насекомых…

За 6000 км от родного дома

Национальный вид спорта в Бангладеш – крикет (такой вид бейсбола). За свою сборную они болеют всей страной, причем если идет матч, то смотреть его будут повсюду – в кафе, в офисе, в магазинах.

– За то время, что живем в Беларуси, успели влюбиться в биатлон, футбол и хоккей, – улыбается Махмуд. – Вашу Дарью Домрачеву знают и в Бангладеш!

Переводим разговор в другое русло. Вопрос о семьях, оставшихся на родине. У Рафика и Джамира там сыновья – 7-летние Акажминалиб и Джунаид. Большую часть зарплаты их отцы высылают домой.

– Очень скучаю по родному дому, а без Беларуси жить не могу, – признается Рафик.

– Но здесь нет ни гор, ни пустынь, ни океанов…

– Это неважно. Главное – культура, закон, отношение. У вас люди свободно ходят по улицам, не боясь, что у них что-нибудь украдут.

Тем не менее вернуться на родину все-таки придется: у Рафика заканчивается регистрация, а продлевать срок директор предприятия не намерен. Кто-то нашел выход из сложившейся ситуации: в планах Джамира – уехать в Витебск и получить статус беженца, остаться работать в Беларуси. Брак с белоруской Махмуду дал возможность автоматически получить вид на жительство. У Рипона планы куда более «наполеоновские» – парень получил украинскую визу и в ближайшее время поедет учиться в Харьковский институт бизнеса и менеджмента.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:4)
Главное
Вопрос из Сочи: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?»
Как гастарбайтеры из Бангладеш влюбляются в Беларусь
Фотожабы: «А это точно каток, тренер?»
«В машине Кныш заломил мне руки: «Я тебя сейчас изнасилую»
Белорусы о повышении тарифов: «Сами в долгах по уши и народ загоняют в долговую яму»
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY