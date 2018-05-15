«Минсктранс» показал автоматы по продаже талончиков. Фотофакт

На выставке «ТИБО-2018» «Минсктранс» показал автоматы по продаже талончиков на проезд в общественном транспорте. Первые четыре экземпляра могут появиться в белорусской столице уже в ближайшие месяцы.

Как рассказал заместитель генерального директора «Минсктранса» Иван Жук, опытные образцы автоматов были произведены в Польше и сейчас проходят у нас сертификацию. После нее и соответствующих согласований первые четыре устройства появятся в самых оживленных точках города. В случае успешного тестирования будет принято решение об их дальнейших закупках.

Автоматы работают только с банковскими карточками, с их помощью можно покупать талончики, а также пополнять карты на проезд. Гаджет оснащен сенсорным дисплеем и «понимает» четыре языка.

Работает это так: вы выбираете тип операции (например, купить два талона), затем прикладываете карточку и получаете талоны. Быстро и удобно.