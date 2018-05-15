Что мешает людям с ВИЧ быть усыновителями

Четыре месяца назад было принято постановление Минздрава, разрешающее людям, живущим с ВИЧ, усыновлять детей, а также быть опекунами и попечителями. Почему им сложно воспользоваться этим законным правом?

Люди, живущие с ВИЧ, общественные организации и эксперты долго боролись за право ВИЧ-позитивных людей быть усыновителями и опекунами. В конце прошлого года эти усилия нашли понимание: Постановление Минздрава от 15 декабря 2017 года №108 установило обновленный перечень заболеваний, при котором нельзя быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка), приемными родителями и родителями-воспитателями.

Ранее список включал «бессимптомный инфекционный статус и болезнь, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД)» — теперь в списке значатся «болезни в 3-4-й клинической стадии, вызванные ВИЧ».

Председатель Белорусского общественного объединения «Позитивное движение» Ирина Статкевич говорит: вплоть до декабря 2017 года в организацию со всех регионов Беларуси обращались семейные пары людей, живущих с ВИЧ, которые просили оказать содействие в усыновлении детей.

— Показательна история ВИЧ-позитивных супругов В., которым не удалось родить ребенка. Они – состоявшиеся, обеспеченные, успешные люди, которым было важно стать приемными родителями и передать ребенку свою фамилию, имущество по наследству.

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