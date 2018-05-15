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Политика
15.05.2018
Лера Василькова
Вопрос из Сочи: «У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?»

Репортеры, которые входят в президентские пулы, поделились свежим видео по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«У кого самая дорогая ручка в ЕАЭС?», – задаются вопросом авторы Telegram-канала «Пул №3», публикуя ролик, где первым подписывает документы президент Беларуси. Примечательно, что они же ранее отметили, что главной темой встречи «на короткой ноге» Александра Лукашенко и Владимира Путина был «новый кредит Минска».

Мы не определили бренд черно-золотой «сочинской» ручки Александра Лукашенко. Однако уверенно можно сказать, что она самая запоминающаяся. Более того, мы ее вспомнили! Похоже, такую же он дарил в марте 2018-го студентке Лизе Запеке.

Отметим, что ручки Лукашенко в последнее время все чаще попадают в фокус журналистов. Так, в 2017-м выяснилось, что глава государства пишет ручкой с «Прогулкой» Марка Шагала.

Как отметило тогда Еврорадио, ручка на фото повернута фрагментом принта, который соответствует правой стороне картины.

А пару месяцев назад на встрече с творческой молодежью Лукашенко подарил сувенирную перьевую ручку студентке и начинающей певице Лизе Запеке.

– В какой-то момент президент заметил, что я измазалась чернилами и решил подарить мне эту ручку, – поделилась потом девушка. – Теперь это наша семейная реликвия, будет передаваться по наследству. Что-то побоялась оставлять такой ценный подарок в общежитии, приехали родители и забрали ручку в Бобруйск.

 
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