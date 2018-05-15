Китайский гигант Huawei открыл в Беларуси инновационный центр

Компания поможет создать под Минском «умный город» – на базе китайско-белорусского индустриального парка.

На церемонию открытия инновационного центра, которая состоялась 14 мая в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», прибыл председатель совета директоров Huawei Гуо Пин, который отметил, что компания намерена вывести сотрудничество с Парком на новый уровень.

Инновационный центр поможет компании более качественно представлять свою продукцию в Беларуси, обучать персонал, а также предоставлять резидентам парка современные цифровые услуги: хранение информации с помощью «облачных» технологий, а также обработка больших объемов данных.

– Беларусь обладает превосходным географическим положением, хорошей основой для развития промышленности и сельского хозяйства, а также высоким качеством населения, – сказал Гуо Пин.

Ожидается, что создание инновационного центра станет отправной точкой для создания под Минском «умного города», инфраструктура которого будет контролироваться с помощью единой системы управления. По словам представителя Huawei, компания намерена продолжить развертывание инфраструктуры ИКТ, чтобы «ускорить цифровую трансформацию промышленности Беларуси».

В связи с этим китайские партнеры подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Умный парк».

– В филиале Huawei работает более двухсот белорусских сотрудников, а еще около тысячи белорусских специалистов прошли курсы подготовки в компании. И если на международной арене Huawei известна как китайская компания, то в Беларуси – это действительно совместная китайско-белорусская компания, – отметил на церемонии открытия посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

Как сказал исполнительный директор «Компании по развитию индустриального парка» Ху Чжэн, присутствие Huawei в индустриальном парке – это очень хороший знак, который говорит о быстром развитии проекта.

– В свое время Huawei стал первым резидентом Парка, это произошло в присутствии двух глав государств – Китая и Беларуси. А сейчас компания уже имеет здесь большой офис и привозит инновационные технологии в страну. Будем надеяться, что компания сможет сделать еще больше для развития индустриального парка.

Компания Huawei представила видение глобальной индустрии к 2025 году