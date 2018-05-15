В минский детский сад забрел лось. Фотофакт

Во вторник около 5.30 в Чижовке прогуливался лось.

Его заметили работники ГАИ. Чтобы определить, куда движется животное, они сопровождали его по Заводскому району, сообщает МЧС.

В итоге лось зашел на территорию детского сада по улице Голодеда. Там и была проведена спецоперация. Лосю ввели транквилизатор и отвезли на обследование. При необходимости ему окажут ветеринарную помощь и после вывезут в лес.

Накануне вечером ЧП с участием лося произошло на трассе Минск-Гомель. Около 21.30 легковушка сбила животное: два человека погибли.