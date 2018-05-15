Лукашенко озвучил в Сочи две претензии

На заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 мая глава Беларуси выступил с критической речью и встретился с Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы главы государства

Александр Лукашенко заявил на заседании: «Интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся выше принятых нами решений. Это идет вразрез с нашими договоренностями».

На этом критика не закончилась: «Мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того - обмениваемся взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя международным авторитетом союза. Мы игнорируем цивилизованный способ решения торговых споров через Евразийскую экономическую комиссию».

О том, что обсуждали Лукашенко и Путин во время личной встречи, сообщается немного. Глава Беларуси настойчиво пригласил российского президента в Могилев.

– У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до выборов (Президента России) определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилев. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне, – сказал Лукашенко.

Ранее Путин пригласил всех руководителей стран, прилетевших в Сочи, на чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом.

Вечером в понедельник Лукашенко улетел в Душанбе: 15-16 мая состоится его официальный визит в Таджикистан.

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