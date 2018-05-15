Мелании Трамп сделали операцию

Супруга президента США Мелания Трамп перенесла операцию на почках для лечения доброкачественной опухоли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис первой леди США.

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Операция прошла 14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд; она была успешной. Мелания Трамп проведет в госпитале еще около недели, после чего вернется к работе, сообщила ее директор по связям с общественностью Стефани Гришэм.

Дональд Трамп находился в Белом доме во время операции жены. Планируется, скоро он навестит первую леди в больнице, заявила Гришэм.

Первой леди США впервые за 30 лет провели такое серьезное хирургическое вмешательство. В предыдущий раз это произошло в 1987 году, когда Нэнси Рейган перенесла операцию по удалению молочной железы.

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