Какие иностранные инвестиции могут быть опасными для Беларуси?

В Беларуси за январь-март 2018 года в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 3,6 миллиарда долларов инвестиций, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (40,4% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (22,5%), Кипра (10%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3 миллиарда долларов, или 84% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Такой объем инвестиций – это много или мало для нашей страны и сколько ПИИ нужно, чтобы белорусская экономика чувствовала себя комфортно — об этом экономист Лев Марголин.

— Начнем с того, что это мало для нашей страны, но дьявол кроется в деталях. Было бы очень хорошо, если бы эти 3,6 миллиарда были инвестициями из Европы, США, Японии, но это, к сожалению, инвестиции из России. Причем, я подозреваю, что инвестиции, которые пришли из Соединенного Королевства и Кипра, это тоже российские инвестиции. А это означает только то, что Россия продолжает потихоньку скупать белорусские активы.

Я не слышал, чтобы Россия открыла здесь какое-то громадное строительство, кроме атомной электростанции. Кстати, не исключено, что часть инвестиций, о которых говорится,— это оборудование для АЭС.

Просто скупаются белорусские активы – то, что уже готово, что строить не надо, то, что представляет интерес. Чаще всего это пищевая промышленность, агропром.

— Сколько нужно инвестиций, в том числе и ПИИ, чтобы белорусская экономика чувствовала себя более или менее вольготно?

— Есть разные методики подсчета, но, на мой взгляд, является оптимальным, если в страну приходит по тысяче долларов на одного жителя в год, а это — 10 миллиардов долларов. Больше — приветствуется, но их трудно освоить.

Меньше – это ни о чем. Показатель в 10 миллиардов позволил бы увеличивать количество рабочих мест, развивать промышленность, наращивать, в том числе и ВВП, который к 2025 году нужно довести до 100 миллиардов долларов, то есть, практически удвоить.

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