5 самых скандальных обложек глянца за всю историю

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко озвучил в Сочи две претензии
Мелании Трамп сделали операцию
Россия продолжает потихоньку скупать белорусские активы
Минское «Динамо» нанесло поражение «Лучу»
Следственный комитет раскрыл детали, в чем обвиняют лидера и главного бухгалтера профсоюза РЭП
Прэзентацыю законапраекта аб ахове і выкарыстанні бела-чырвона-белага сцяга спрабаваў сарваць правакатар
Японскага мастака вызваляць зь беларускай калёніі
Бензин дорожает девятый раз за год
Агент Марадоны: Диего готов отправиться в Беларусь
«Парню с бензопилой» вынесен приговор за нападение на сотрудников колонии
На пару из Минска завели уголовное дело за групповой секс с 15-летним
На Беларусь идут дожди и грозы. Но будет тепло
Семашко в Сочи рассказал, когда будут вводить БелАЭС
Как живет без отходов целая семья: «Шесть месяцев я втирала в волосы соду с уксусом»
Пример на миллиард, что лоббистская сила «помещиков» сильнее слова Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Доходы накрылись медным тазом? Семашко рассказал, сколько продано Geely
Пластинку заело? О чем забыл Лукашенко
Латынина: «Фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк»
На пару из Минска завели уголовное дело за групповой секс с 15-летним
Невзоров: «Как хорошо, что «Бессмертный полк» в полном составе не пошел на шопинг в Финляндию»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
У Маскве таксіст зламаў нос «Міс грудзі Беларусі» за адмову пераспаць з ім
«Евровидение» кишками наружу
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
7 фактов о задержанном минском чиновнике Доморацком
Слуцкая метадыстка: «Георгіеўская стужка — акцыя расійскага саюза моладзі, а не беларускага»
Растаев: «Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»
После публикации «Салідарнасці» в Палате представителей обсудили загадку в законопроекте
Романчук: «Армения, Гватемала, Беларусь, Шри-Ланка, Эквадор – вот наше позорное 106-е место»
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Колю Лукашенко сделали офицером?
Если вас однажды спросят: «Что такое коррупция?»
Першы ў Беларусі помнік Тадэвушу Касьцюшку
15 попыток: как Беларусь выступала на «Евровидении»
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
Петкевич и Биркин
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
15.05.2018
SNCMedia
5 самых скандальных обложек глянца за всю историю

Мир глянца не прощает ошибок. Одно неверное движение – и тебя уже обвинили во всех смертных грехах.

Вот подборка обложек, которые в свое время вызвали волну возмущения в обществе. Некоторые из них, кстати, совсем свежие.

Vanity Fair

В 1991 году беременная и полностью обнаженная Деми Мур на обложке одного из самых авторитетных глянцевых журналов произвела настоящий фурор. Главного редактора издания критики обвинили в пропаганде порнографии и полном отсутствии морали.

Однако именно этот снимок авторства Энни Лейбовиц задал моду на подобные фотосессии. Позже подобные обложки также выходили с Натали Портман, Клаудией Шифер, Сереной Уильямс и другими знаменитостями.

Lui

В том, что Рианна – девушка без комплексов, и так ни у кого не было сомнений, однако редакторы издания Lui намеренно решили подчеркнуть сексуальность барбадосской красотки, поставив на обложку ее фото с обнаженной грудью.

Рири поспешила поделиться кадром в своем Instagram, однако руководство соцсети посчитало такой контент недопустимым: аккаунт звезды был заблокирован. Кстати, это не единственная и не самая откровенная обложка певицы: она также несколько раз снималась обнаженной для GQ.

DAZED

Эту обложку с Азалией Бэнкс запретили сразу в семи странах мира, в том числе в Великобритании. И дело здесь не только в ярко-розовом презервативе, который певица держит как сигару.

Многих смутил вынос на главную страницу: Azealia Banks blows up. Благодаря игре слов смысл послания получился неоднозначным. Фраза переводится как «Азалия Бэнкс, устное творчество», только вот, глядя на картинку, высказывание приобретает дополнительный эротический подтекст.

Vanity Fair

В начале этого года весь цивилизованный мир смеялся над новой обложкой Vanity Fair. Дело в том, что на главном фото у Риз Уизерспун внезапно оказалось аж три ноги! Никто не знает, по чьей невнимательности тираж вышел в печать в таком виде, но благодаря этому человеку обложка стала одной из самых обсуждаемых за последние несколько лет.

Кстати, некоторые считают, что оплошность была допущена специально. Сейчас это уже не важно. Главное – что все отнеслись к ситуации с должной иронией.

«Так. По-моему, уже все знают, что у меня – три ноги. Надеюсь, вы примете меня такой, какая я есть. И я никогда не извинюсь за то, что так крепко обнимаюсь с Опрой. Очень рекомендую сделать вам то же самое, если представится возможность», – попыталась выйти из ситуации Риз.

GQ

Мы не знаем, как редакторам GQ удалось уговорить Дженнифер Энистон сняться в подобной фотосессии, но думаем, что сейчас актриса вряд ли бы решилась повторить «успех».

Эта обложка, так же как и аналогичная с Сашей Бароном Коэном, была запрещена, а журнал изъят из продажи. Зато в интернете кадры пользуются огромным успехом.

Отвергнутые обложки

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.3 (оценок:3)
Главное
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Карбалевiч: «Хакеістаў у Беларусі многія ня любяць»
Ушла из жизни Ульяна Захаренко, мама исчезнувшего экс-министра внутренних дел
Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников
Доходы накрылись медным тазом? Семашко рассказал, сколько продано Geely
5 самых скандальных обложек глянца за всю историю
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY