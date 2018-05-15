5 самых скандальных обложек глянца за всю историю

Мир глянца не прощает ошибок. Одно неверное движение – и тебя уже обвинили во всех смертных грехах.

Вот подборка обложек, которые в свое время вызвали волну возмущения в обществе. Некоторые из них, кстати, совсем свежие.

Vanity Fair

В 1991 году беременная и полностью обнаженная Деми Мур на обложке одного из самых авторитетных глянцевых журналов произвела настоящий фурор. Главного редактора издания критики обвинили в пропаганде порнографии и полном отсутствии морали.

Однако именно этот снимок авторства Энни Лейбовиц задал моду на подобные фотосессии. Позже подобные обложки также выходили с Натали Портман, Клаудией Шифер, Сереной Уильямс и другими знаменитостями.

Lui

В том, что Рианна – девушка без комплексов, и так ни у кого не было сомнений, однако редакторы издания Lui намеренно решили подчеркнуть сексуальность барбадосской красотки, поставив на обложку ее фото с обнаженной грудью.

Рири поспешила поделиться кадром в своем Instagram, однако руководство соцсети посчитало такой контент недопустимым: аккаунт звезды был заблокирован. Кстати, это не единственная и не самая откровенная обложка певицы: она также несколько раз снималась обнаженной для GQ.

DAZED

Эту обложку с Азалией Бэнкс запретили сразу в семи странах мира, в том числе в Великобритании. И дело здесь не только в ярко-розовом презервативе, который певица держит как сигару.

Многих смутил вынос на главную страницу: Azealia Banks blows up. Благодаря игре слов смысл послания получился неоднозначным. Фраза переводится как «Азалия Бэнкс, устное творчество», только вот, глядя на картинку, высказывание приобретает дополнительный эротический подтекст.

Vanity Fair

В начале этого года весь цивилизованный мир смеялся над новой обложкой Vanity Fair. Дело в том, что на главном фото у Риз Уизерспун внезапно оказалось аж три ноги! Никто не знает, по чьей невнимательности тираж вышел в печать в таком виде, но благодаря этому человеку обложка стала одной из самых обсуждаемых за последние несколько лет.

Кстати, некоторые считают, что оплошность была допущена специально. Сейчас это уже не важно. Главное – что все отнеслись к ситуации с должной иронией.

«Так. По-моему, уже все знают, что у меня – три ноги. Надеюсь, вы примете меня такой, какая я есть. И я никогда не извинюсь за то, что так крепко обнимаюсь с Опрой. Очень рекомендую сделать вам то же самое, если представится возможность», – попыталась выйти из ситуации Риз.

GQ

Мы не знаем, как редакторам GQ удалось уговорить Дженнифер Энистон сняться в подобной фотосессии, но думаем, что сейчас актриса вряд ли бы решилась повторить «успех».

Эта обложка, так же как и аналогичная с Сашей Бароном Коэном, была запрещена, а журнал изъят из продажи. Зато в интернете кадры пользуются огромным успехом.

Отвергнутые обложки