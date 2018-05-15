.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Лукашенко озвучил в Сочи две претензии
Мелании Трамп сделали операцию
Россия продолжает потихоньку скупать белорусские активы
Минское «Динамо» нанесло поражение «Лучу»
Следственный комитет раскрыл детали, в чем обвиняют лидера и главного бухгалтера профсоюза РЭП
Прэзентацыю законапраекта аб ахове і выкарыстанні бела-чырвона-белага сцяга спрабаваў сарваць правакатар
Японскага мастака вызваляць зь беларускай калёніі
Бензин дорожает девятый раз за год
Агент Марадоны: Диего готов отправиться в Беларусь
«Парню с бензопилой» вынесен приговор за нападение на сотрудников колонии
На пару из Минска завели уголовное дело за групповой секс с 15-летним
На Беларусь идут дожди и грозы. Но будет тепло
Семашко в Сочи рассказал, когда будут вводить БелАЭС
Как живет без отходов целая семья: «Шесть месяцев я втирала в волосы соду с уксусом»
Пример на миллиард, что лоббистская сила «помещиков» сильнее слова Лукашенко
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Доходы накрылись медным тазом? Семашко рассказал, сколько продано Geely
Пластинку заело? О чем забыл Лукашенко
Латынина: «Фактически ни один человек не пришел в Минске на «Бессмертный полк»
На пару из Минска завели уголовное дело за групповой секс с 15-летним
Невзоров: «Как хорошо, что «Бессмертный полк» в полном составе не пошел на шопинг в Финляндию»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
У Маскве таксіст зламаў нос «Міс грудзі Беларусі» за адмову пераспаць з ім
«Евровидение» кишками наружу
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
7 фактов о задержанном минском чиновнике Доморацком
Слуцкая метадыстка: «Георгіеўская стужка — акцыя расійскага саюза моладзі, а не беларускага»
Растаев: «Ай, хорошо Москву щёлкнули по носу! Поделом»
После публикации «Салідарнасці» в Палате представителей обсудили загадку в законопроекте
Романчук: «Армения, Гватемала, Беларусь, Шри-Ланка, Эквадор – вот наше позорное 106-е место»
Помнить всё: «Его закопали как одного из самых опасных оппонентов»
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как Колю Лукашенко сделали офицером?
Если вас однажды спросят: «Что такое коррупция?»
Першы ў Беларусі помнік Тадэвушу Касьцюшку
15 попыток: как Беларусь выступала на «Евровидении»
«Это реально дичь». Супермаркет в Бобруйске празднует День Победы по-своему
Петкевич и Биркин
С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
15.05.2018
Михаил Миронович
Минское «Динамо» нанесло поражение «Лучу»

14 мая завершился 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

БАТЭ одержал 7-ю победу подряд. В состав судейской бригады входила женщина

Луч – Динамо Мн – 1:3 (Семенов, 81 – Сарока, 45, Николич, 58, Хващинский, 78)

Турнирная таблица после 7 туров выглядит так:

1.БАТЭ – 21

2.Динамо Мн – 17

3.Слуцк – 14

4.Торпедо-БелАЗ – 12

5.Неман – 12

6.Витебск – 11

7.Шахтер – 9

8.Динамо Бр – 9

9.Днепр – 8

10.Ислочь – 7

11.Луч – 7

12.Смолевичи – 6

13.Торпедо – 5

14.Гомель – 4

15.Городея – 3

16.Минск – 3

Матчи 8-го тура состоятся 20-23 мая. Главное «блюдо» - игра в Минске, где «Динамо» попробует на зуб БАТЭ.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Карбалевiч: «Хакеістаў у Беларусі многія ня любяць»
Ушла из жизни Ульяна Захаренко, мама исчезнувшего экс-министра внутренних дел
Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников
Доходы накрылись медным тазом? Семашко рассказал, сколько продано Geely
5 самых скандальных обложек глянца за всю историю
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY