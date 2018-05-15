Минское «Динамо» нанесло поражение «Лучу»
14 мая завершился 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
БАТЭ одержал 7-ю победу подряд. В состав судейской бригады входила женщина
Луч – Динамо Мн – 1:3 (Семенов, 81 – Сарока, 45, Николич, 58, Хващинский, 78)
Турнирная таблица после 7 туров выглядит так:
1.БАТЭ – 21
2.Динамо Мн – 17
3.Слуцк – 14
4.Торпедо-БелАЗ – 12
5.Неман – 12
6.Витебск – 11
7.Шахтер – 9
8.Динамо Бр – 9
9.Днепр – 8
10.Ислочь – 7
11.Луч – 7
12.Смолевичи – 6
13.Торпедо – 5
14.Гомель – 4
15.Городея – 3
16.Минск – 3
Матчи 8-го тура состоятся 20-23 мая. Главное «блюдо» - игра в Минске, где «Динамо» попробует на зуб БАТЭ.
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