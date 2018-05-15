Минское «Динамо» нанесло поражение «Лучу»

14 мая завершился 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

БАТЭ одержал 7-ю победу подряд. В состав судейской бригады входила женщина

Луч – Динамо Мн – 1:3 (Семенов, 81 – Сарока, 45, Николич, 58, Хващинский, 78)

Турнирная таблица после 7 туров выглядит так:

1.БАТЭ – 21

2.Динамо Мн – 17

3.Слуцк – 14

4.Торпедо-БелАЗ – 12

5.Неман – 12

6.Витебск – 11

7.Шахтер – 9

8.Динамо Бр – 9

9.Днепр – 8

10.Ислочь – 7

11.Луч – 7

12.Смолевичи – 6

13.Торпедо – 5

14.Гомель – 4

15.Городея – 3

16.Минск – 3

Матчи 8-го тура состоятся 20-23 мая. Главное «блюдо» - игра в Минске, где «Динамо» попробует на зуб БАТЭ.