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Политика
14.05.2018
Ольга Слуцкая
Как увидели встречу «на короткой ноге» в Сочи Лукашенко и Пашинян

И почему пресс-служба армянского премьера о ней умолчала?

Фото president.gov.by

На сайте главы Беларуси опубликован подробный отчет о встрече с Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко признался, что ждал этой встречи. В то же время отметил, что вряд ли они с Пашиняном успеют на короткой ноге концептуально обсудить все проблемы, которые в мире существуют.

— Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас, — заявил глава Беларуси премьер-министру Армении.

Интересная деталь: на сайте Пашиняна о встрече с Лукашенко не упоминается. Почему — объясняет политолог Валерий Карбалевич.

Скриншот с сайта премьер-министра Армении

— Думаю, никаких серьезных вопросов там не обсуждалось. Из реплик Лукашенко следуют слова дипломатической вежливости дипломатической друг другу и больше ничего.

Как отмечает эксперт, для Лукашенко эта встреча было важна, потому что к Армении и к новому руководству приковано внимание.

— Для главы Беларуси была важна коммуникация с Пашиняном для того, чтобы в лучах всеобщего внимания тоже оказаться в центре событий. А для Пашиняна эта встреча была настолько рядовой, обычной и без особого содержания, что информировать свою публику об этом не было никакой необходимости. Вот простое объяснение — разное восприятие одного и того же события из разных столиц.

Валерия Карбалевич обратил внимание на то, что Лукашенко имел в виду, говоря о достойном и правильном выходе из ситуации, найденном армянскими властями.

— До своего восхождения на пост премьер-министра, Пашинян скептически относился к интеграционным объединениям на постсоветском пространстве под руководством России и был более ориентирован на Запад, а став премьером, он заявил, что Евразийский союз важен и выходить из него не будут. На этот момент Лукашенко обратил внимании. Речь в данном контексте шла не о «бархатной революции».

 
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