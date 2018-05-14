Следственный комитет раскрыл детали, в чем обвиняют лидера и главного бухгалтера профсоюза РЭП

Геннадия Федынича и Игоря Комлика подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса).

Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

Согласно версии следствия, обвиняемые Федынич и Комлик, в нарушение законодательства Беларуси, открыли в банковском учреждении Литовской Республики счет. В 2011 году от нерезидентов Беларуси на данный счет поступали денежные средства в иностранной валюте.

В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу, сообщает СК.

«В 2011 году на указанный выше счет поступило более 140 000 евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности общественного объединения и налоговой декларации организации.

Согласно расчету, проведенному уполномоченным органом, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, сумма неуплаченных налогов профсоюзом РЭП превысила 22 тысячи рублей с учетом деноминации», - говорится в сообщении СК.

Кроме того, следствие утверждает, что обладает информацией о нецелевом расходовании денежных средств, поступивших от иностранных партнёров, а также о фальсификации документов для отчета перед ними.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано прокурору для направления в суд.

– Виновным себя не признаю и не признаю никогда. Считаю, что дело политически мотивированное, главная цель которого – оказать давление на меня как на лидера профсоюза, на профсоюз РЭП и на независимое профсоюзное движение в целом, – заявил ранее лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич в интервью сайту praca-by.info.