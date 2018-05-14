Макар Михалок: «Моя мама — силач. Она может все на свете поднять»

В интервью The Village Украіна ко Дню матери сын фронтмена Brutto Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской рассказал, что любит его мама, и кто дома главный.

Макар Михалок, 4 года:

— Моя мама счастлива, когда я не обижаюсь и не делаю того, чего она не просит.

Вместе с мамой мы чаще всего ходим в садик, даже когда мы в Минске, то тоже туда ходим. Кроме сада, мы ходим в детскую комнату

Моя мама любит цветы, особенно все цветы.

Любимый цвет мамы — розовый.

Дома главный я ... и папа. Папа вообще супергерой, а мама просто мама, у нее нет никаких супервозможностей.

Мама работает всем и даже строителем. Она даже может построить дома. А еще она силач и может все на свете поднять (и это и мама, у которой нет супервозможностей :) — The Village Украіна).

Моя мама красивая, особенно когда идет в садик.

Я всегда маме помогаю. Делаю все, что она просит.

Меня мама научила делать опасные трюки.

А еще, когда я прошу у мамы дать мне печенье, она сразу его дает.