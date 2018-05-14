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Общество
14.05.2018
Салiдарнасць
Ушла из жизни Ульяна Захаренко, мама исчезнувшего экс-министра внутренних дел

Ее не стало на 95-м году жизни.

О смерти Ульяны Захаренко сообщила в Фейсбуке руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

Похороны состоятся 15 мая в 14.00.

Юрий Захаренко был похищен вечером 7 мая 1999 года недалеко от собственного дома. Расследование похищения, которое велось государственными следственными органами, не принесло результатов. Правозащитники считают, что он был похищен по политическим мотивам.

Семья Юрия Захаренко, жена, две дочери и внуки, живут в Германии, где получили политическое убежище.

После похищения сына Ульяна Григорьевна Захаренко прожила 19 лет. Как напоминание о живом сыне во дворе ее дома растет береза, посаженная Юрием.

— Смотрю на нее, и все время думаю про Юру. Не верьте никому, кто говорит, что время лечит, — рассказывала Ульяна Захаренко в интервью «Салідарнасці». — Неправда это — боль с годами становится только сильнее. Я вам скажу, что с того дня, как Юру забрали, не могу спать. Не сплю ночами, я всегда его жду. Думаю: забрали его, держат где–то, а он не может сказать, что живой... Думаю: повключаю лампочки в доме — сколько комнат, столько лампочек, он придет и увидит, что я его жду...

«Я всегда жду Юру. Все эти 5114 дней и ночей…»

 
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