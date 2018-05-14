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Лица
14.05.2018
Настасья Занько, Onliner.by
Директор рынка, которая отрицала фотошоп, обратилась в милицию по поводу фотожаб

Руководителя брестского рынка «Лагуна» Наталью Ильницкую все запомнили по истории с фотографиями, которые выглядят, как будто их обработал фотограф-неумелец.

Женщина быстро стала интернет-мемом и героем многочисленных фотожаб. Спустя 2,5 года женщина увидела эти фотографии, оскорбилась и отправилась в правоохранительные органы.

— Почему мою фотографию выставляют на своих сайтах в неприглядном виде? На них то я на Луне, то я голая, то какая-то обляпанная, то с какими-то собаками, то с президентом, то меня на крест несут, то вообще одна моя голова там. Вообще ужас какой-то! — волнуется Наталья Емельяновна. — Эти фотографии разве были на нашем сайте? У нас на сайте были фотографии с футбольной командой и фотографии, где мэр вручает мне диплом — к ним претензий нет, как и к остальным фотографиям, взятым с нашего сайта. А вот другие — это клевета. Поэтому я и обратилась в милицию, предоставила фотографии и написала заявление на те сайты, которые действительно меня опозорили.

Как удалось узнать Onliner.by, по поводу заявления Натальи Ильницкой сейчас идет проверка. Между тем сайт рынка, на котором и были расположены данные фотографии, недоступен. Как нам удалось выяснить, он не работает с августа прошлого года.

Напомним, странные фотографии директора рынка «Лагуна» первыми заметили пользователи в социальных сетях. Они стали отмечать, что некоторые фото женщины выглядят странно. Они-то и обвинили директора в кустарной обработке снимков в фотошопе: «Такое ощущение, что ее изображение взяли и просто вклеили».

Тогда Наталья Емельяновна отмела все подозрения и в интервью Onliner.by рассказала, что это были за снимки.

— Меня обвинили в том, что я, мол, не участвую в мероприятиях, а просто фотошопом накладываю свои снимки. Это неправда! — объясняла она в сентябре 2015 года. — На снимке с футбольной командой — это команда фирмы «Лагуна». Я действительно с ними сфотографировалась. И фотографируюсь часто. Все члены команды могут это подтвердить. Они все — мои ребята, которых я одеваю и плачу за их игры.

— Еще мне сказали, что, мол, фотография с вручением диплома — это тоже фотошоп. Но это не так! Мы тогда открывали на улице Гоголя наш фонарь. Это улица фонарей в Бресте. И мэр города Палышенков мне на сцене вручал диплом. Я для этого поднялась на сцену, и меня сфотографировали. У нас на сайте очень много фотографий. По каждому снимку я могу доказать, что там была, — утверждала женщина.

«Звезду» белорусских фотожаб «почистили» на родном сайте

 
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