Бензин дорожает девятый раз за год

Не прошло и трех дней с прошлого подорожания, как «Белнефтехим» снова поднял цены на топливо. На копейку.

С 15 мая изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает пресс-служба концерна.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 29 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 37 копейки, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 58 копейки, ДТ – 1 рубль 37 копеек.

Глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко накануне заявил о том, что стоимость топлива в Беларуси будет доводиться до российского уровня.

– В ценах на бензин мы будем придерживаться политики близких с цен, которые есть в соседних странах, – сказал руководитель концерна.