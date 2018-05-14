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Скандалы
14.05.2018
TUT.BY
Задержан еще один заслуженный строитель Беларуси

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора ОАО «Управление механизации № 79» Сергея Старосветова.

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в Следственном комитете.

Фото trainer.by

— Был задержан 11 мая, на свой [64-й] день рождения, — сказал собеседник.

О причинах ему неизвестно.

Другой собеседник предположил, что задержание «прямо или косвенно может быть связано с проблемами при эксплуатации техники».

— Заводским районным отделом Следственного комитета Минска по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждены уголовные дела о взяточничестве в отношении директора акционерного общества и представителя иностранного субъекта хозяйствования, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Установлено, что руководитель предприятия получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 5000 евро от представителя зарубежной компании за благоприятное решение вопроса о перечислении денег за поставленное оборудование. Действия взяткополучателя квалифицированы по ч.2 ст. 430 (Получение взятки в крупном размере), взяткодателя — по ч.2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса.

Подозреваемым предъявлены обвинения, к обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства противоправных действий, исследуется финансово-хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования.

«УМ № 79» — крупнейшее в Беларуси управление по эксплуатации башенных кранов. Парк техники компании — это более 220 единиц башенных кранов, более 25 единиц автомобильных кранов, 100 единиц прочей техники (гусеничные краны, грузопассажирские подъемники, стоечные передвижные рабочие платформы, седельные тягачи с полуприцепами, низкорамные лафеты и пр.). Штат компании насчитывает около 600 сотрудников, говорится на сайте компании.

«УМ № 79» участвовало или до сих пор участвует в строительстве или реконструкции крупных объектов: БелАЭС в Островце, минский стадион «Динамо», гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в р-не пр. Победителей — пер. Веснинка, строительство жилых домов в микрорайонах города Минска. Специалисты данной компании выполняли работы по монтажу, управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов при строительстве Гарлыкского месторождения калийных солей в Туркменистане.

9 февраля 2018 года Госпромнадзор на базе управления механизации № 79 провел семинар-совещание «Организация и осуществление безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Были рассмотрены вопросы выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследований несчастных случаев и аварий, произошедших при эксплуатации грузоподъемных кранов; организации и осуществления производственного контроля на строительных объектах; обеспечения безопасной эксплуатации кранов на объекте строительства Белорусской атомной электростанции.

17 ноября 2014 года Александр Лукашенко удостоил Старосветова почетного звания заслуженного строителя Беларуси.

В конце 2017 года был задержан заслуженный строитель Беларуси, многолетний директор Круглянской ПМК-266 Николай Патрончик. 7 мая 2018 года он умер в больнице, куда его доставили из СИЗО.

 
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