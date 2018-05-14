Агент Марадоны: Диего готов отправиться в Беларусь

Агент аргентинского футбольного тренера, в прошлом легендарного футболиста Диего Марадоны Матиас Морло подтвердил, что тот всерьёз рассматривает вариант трудоустройства в белорусском клубе «Динамо» (Брест).

Переговоры с руководством команды проходят 14 мая.

Диего Марадона. Фото Reuters

— Сегодня мы встречаемся с президентом клуба, — сообщил Еврорадио Матиас Марло. — Если нас устроят условия, сделка может состояться. Диего очень рад возглавить команду и готов отправиться в Беларусь.

Диего Марадона и Матиас Марло. Фото @MatiasMorlaAb

В то же время, пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова не стала комментировать слухи о переговорах с Диего Марадоной. А Федерация футбола Беларуси однозначно заявила, что аргентинец не станет главным тренером нашей национальной сборной.

Сейчас Диего Марадона сидит без работы. Год назад он возглавил футбольный клуб «Аль-Фуджайра» из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако аргентинцу не удалось выполнить поставленную задачу — вывести клуб в элитную лигу ОАЭ. В конце апреля он сам заявил об уходе.