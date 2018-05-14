Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников

Необычная история произошла в одном из районных отделов Следственного комитета в Гродненской области.

Как стало известно «Нашей Ниве» из источников в силовых органах, несколько однополых сотрудников СК испытывали друг к другу любовные чувства. Характером отношений офицеров заинтересовалось управление собственной безопасности Следственного комитета и в первых числах мая оперативники застали их в момент близости прямо в рабочем кабинете.

По крайней мере, так утверждают источники.

Как было на самом деле?

Официально подтверждено, что несколько следователей и глава того же районного отдела уволены.

— В […] управлении самостоятельно приняли решение и расторгли отношения по соглашению сторон: начальник и несколько следователей.

Все поставленные задачи районный отдел выполняет в полной мере. Это все, я максимально ясно говорю — сотрудники уволились по собственному желанию, — заявил «Нашей Ниве» пресс-офицер управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

На вопрос, были ли в этой ситуации элементы скандала, Шершеневич отвечать не стал, повторив, что «все сказано».

Источники в ведомстве поясняют, что формально интим на рабочем месте трактовался как нарушение трудовой этики, кодекса чести офицеров Следственного комитета.

Бывший начальник РОСК не стал отвечать на вопрос о причинах увольнения — бросил трубку.

Отметим, что неделю тому назад указом президента неожиданно был снят с должности начальник управления Следственного комитета по Гродненской области генерал-майор юстиции Иосиф Леонко.