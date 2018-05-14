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14.05.2018
GQ
Как признаться девушке в том, что между вами только секс

И заняться им еще раз после этого, а не остаться козлом в ее глазах.

Всем знакомы душевные метания после первого секса. Вопросы, настроен ли партнер серьезно или это было на одну ночь, могут отнять кучу времени и сил. Поэтому, если не озвучить намерения друг друга вовремя и честно, все может зайти слишком далеко. Никто не хочет заработать невроз на почве несбывшихся надежд, ведь так? (стоило бы выделить такой диагноз отдельным абзацем в медицинском словаре).

Жалкие попытки косвенно намекнуть девушке на то, что вы не влюблены и что это просто секс, зачастую терпят фиаско. Мужчины признаются в том, что очень боятся задеть девушку не лестными для ее ушей признаниями. Поэтому ограничиваются тем, что не пишут смс после бурной ночи и при любом удобном случае напоминают о бывшей. Возможно, вам льстит мысль о том, что девушка теряется в догадках и прокручивает вашу новостную ленту в фейсбуке под хруст шоколада. Но как бы не так.

На самом деле, женщины больше не стремятся отчаянно втянуть мужскую половину человечества в трясину серьезных отношений и истратить нажитую непосильным трудом зарплату (ну если только чуть-чуть). Феминистки вовремя подсуетились и облегчили окрыленным финансовой независимостью женщинам отношение к таким неприятным обстоятельствам, как безответная симпатия.

Никто не отрицает ваши положительные качества и таланты, но вы не особенный (как и любой из нас), чтобы сломать жизнь женщине своим признанием в полной легкомысленности первой (и последней) ночи. Мы не хотим вас обидеть, просто такое отношение к себе может облегчить вам жизнь.

Лучше начать разговор в переписке. У вас обоих будет время для взвешенных ответов. Напишите, что вам было хорошо и вы не против увидеть ее вновь. Поинтересуйтесь, чего она ждет от вас. Если вы не готовы к серьезным отношениям, скажите об этом. Не стоит обольщаться, что таким благородством вы делаете одолжение девушке. Нужно дать понять, что дело не в ней, а в вас. Мы проходим через разные этапы и встречаем людей, которые уже пережили расставание и открыты к новым отношениям, а вы – нет, и это нормально.

Если пустить ситуацию на самотек и на полгода откладывать признание в том, что вы были вместе ради секса – справедливость будет явно не на вашей стороне, когда в ответ вы получите звонкую пощечину. Это похоже на запущенный насморк, превратившийся в хронический гайморит. Почему бы не объясниться через день после того, что произошло в вашей спальне?

Не исключено, что она отнеслась к проведенной вместе ночи как к развлечению, как и вы. Или она не против секса по дружбе. Главное – сказать друг другу о ваших намерениях, но легко и без занудных высокопарных словесных конструкций.

Если же вы чувствуете, что секс между вами может перерасти в что-то большее, продолжайте присылать свои фото из ванной и розы-эмоджи.

 
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