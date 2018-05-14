«Парню с бензопилой» вынесен приговор за нападение на сотрудников колонии

Владислава Казакевича суд признал виновным в нападении с ножом на сотрудников шкловской колонии, в которой 19-летний минчанин отбывал наказание за нападение с бензопилой в ТЦ «Европа».

Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы: 5 первых лет Казакевич проведет в тюрьме, оставшиеся 17 — в колонии усиленного режима.

Потерпевшему старшему контролеру Алексею Кузану обвиняемый должен выплатить 3 тысячи рублей в качестве компенсации.

Напомним, Владиславу Казакевичу предъявляли обвинение по ч. 1 ст. 13 п. п. 10,16 ч. 2 ст. 139; ч. 1 ст. 14 п. п. 1, 10, 16 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 410 УК. Это приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного. Вердикт суда: виновен по всем статьям.

Суд установил, что утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Владислав Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

Госэкспертиза установила, что на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. С этим не согласны ни родители, ни защита обвиняемого, которые считают, что молодой человек болен и нуждается в лечении. Независимые эксперты считают, что у Владислава — шизофрения.

На заседании 10 мая гособвинитель запросил для Владислава Казакевича наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, причем первые 5 лет он должен провести в тюрьме. В понедельник, 14 мая, Казакевич должен был выступить в суде с последним словом, однако говорить он отказался.

Напомним, 8 октября 2016 года молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.