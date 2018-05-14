На пару из Минска завели уголовное дело за групповой секс с 15-летним

Очередное уголовное дело заведено за связь с подростком. На этот раз задержана семья из Минска.

Как сообщает пресс-служба столичной милиции, «в ходе оперативно-розыскных мероприятий» было установлено, что в квартире по ул.Каменногорская 33-летняя женщина, ее 37-летний муж и его 15-летний племянник распивали спиртные напитки. После распития дядя подростка «предложил вступить в половую связь группового характера».

Супруги задержаны. В их отношении назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Известно, что ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. Мужчина работает грузчиком в одной из частных организаций столицы, женщина – администратор ресторана.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Это уже третье за неделю дело, в котором фигурирует секс с 15-летними подростками. Подобное дело было заведено на 26-летнюю жительницу Минского района, которая «на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в связь» с 15-летним парнем, с которым познакомилась в социальных сетях. По этой же статье пойдет и 20-летний житель Кобринского района, несмотря на серьезные намерения в отношении своей 15-летней партнерши.