На Беларусь идут дожди и грозы. Но будет тепло

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Гидрометцентра, во вторник,15 мая, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, во второй половине дня повысится до +18..+24°С.

16 мая преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем местами по Брестской области сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу +18..+19°С.

17 мая на большей части территории также ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти, умеренный, при грозах порывистый, днем местами по юго-западу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С, в юго-западных районах +16..+19°С.