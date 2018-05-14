Семашко в Сочи рассказал, когда будут вводить БелАЭС

И анонсировал встречу с Лукашенко прямо на площадке станции.

По словам Владимира Семашко, запланированные сроки ввода Белорусской АЭС абсолютно реальны.

— Главный вопрос — надо к концу 2019 года ввести энергоблок №1, буквально через полгода, в 2020 году, ввести блок №2. Эти сроки абсолютно реальны, и их будем выполнять, — заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи, передает БЕЛТА.

Рабочие моменты вице-премьер также планирует обсудить на форуме с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Семашко также анонсировал будущую встречу по этому поводу с Александром Лукашенко.

— Грядет в ближайшее время, видимо, доклад президенту Беларуси непосредственно на площадке. Мы должны быть абсолютно готовы к этому, — заявил вице-премьер.

Возможно, на этой встрече Семашко сможет-таки ответить, как АЭС будет встроена в экономику страны. Этим вопросом неожиданно, когда станция уже почти достроена, задался Александр Лукашенко, выступая с обращением к парламенту 24 апреля.

Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018