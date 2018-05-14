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Как живет без отходов целая семья: «Шесть месяцев я втирала в волосы соду с уксусом»

Не попали на встречу с Беа Джонсон? Читайте конспект лекции.

Беа Джонсон – основательница движения zero waste из Калифорнии. Ее ключевая заслуга в том, что она «одомашнила» муниципальную городскую инициативу по снижению отходов и теперь рассказывает людям из разных стран мира, как жить без мусора.

Джонсон приехала в Минск по приглашению Центра экологических решений и вчера в коворкинге «IMAGURU» поделилась с желающими своими лайфхаками. Вместе с мужем, двумя сыновьями и, как шутит, настоящим zero waste псом, который дочиста вылизывает тарелки, чтобы ничего не попадало в мусорку, она задумалась о новом образе жизни в 2006-м, во время переезда. Так получилось, что 80 процентов вещей целый год стояли в кладовке и... ни разу не понадобились!

– В тот момент в нашей семье произошло открытие: мы поняли, что если будем меньше использовать вещей, у нас появится гораздо больше времени на то, что для нас, действительно, важно. Больше времени для пикников, походов, семьи и друзей. И это все приносит гораздо больше удовольствия, чем вещи, – рассказывает экологическая активистка. – Больше стали смотреть документальных фильмов и читать книг об окружающей среде, появилось больше времени задуматься, что мы оставим своим детям. Сначала снизили потребление воды и энергии, а потом приступили к мусору. Так началась эта история.

Чтобы не покупать шампунь, я шесть месяцев втирала в волосы соду с уксусом. И это не сработало. Прямо скажем, я не стала сексуальной красоткой, а муж однажды закатил глаза: «Почему от тебя постоянно пахнет винегретом? Беа, я так устал!» Мой эксперимент провалился тогда.

Или вот еще один случай. Помню, на курсах ботаники учитель сказал, что в лесу можно использовать вместо туалетной бумаги мох. Меня осенило: это то, что мы можем использовать и дома для всей нашей семьи! Но на следующий день корзина принесенного из леса мха была уже не той: мох имеет свойство засыхать, потому наша новая туалетная бумага стала похожа

И мы решили не отказываться от бумаги в пользу разных чудо-средств. Я знаю, что две трети мира используют вместо бумаги ведро воды с рукой, но в стране, где я живу, это не подходит.

Продолжение лекции читайте здесь

 
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