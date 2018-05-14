Как Пашинян в Сочи встретился с Путиным и Лукашенко. Фотофакт
С первым запланировано, со вторым – нет.
В Telegram появились первые фотографии из Сочи, где 14 мая проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Новоиспеченный премьер Армении, как и предполагалось, встретился с президентом России.
Фото Telegram-канал «Пул №3»
Отметим, что на фото Никол Пашинян в «закрытой» позе, а Владимир Путин – наоборот. Затем Пашинян встретился и с другими лидерами, в том числе Александром Лукашенко.
Фото Telegram-канал «Баграмян 26»
Встреча была незапланированная. И, отметим, в «закрытой» позе зафиксирован уже президент Беларуси.
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