Москвичка поделилась, как написала «Беларусь», и мир не перевернулся

Автор Telegram-канала «Караульный» решила пойти навстречу белорусам, которые, по ее мнению, «все, чего хотят, это чтобы название их страны на русском языке писалось Беларусь».

— И написала я слово «Беларусь». А потом еще раз. И еще раз. И от меня не убыло. Мир не перевернулся…Зато открыла я почту. А там мне написали, что я зайка и редкий москвич, пишущий Беларусь правильно. И знаете, мне стало очень приятно быть зайкой. Хранители скреп скажут, что вот так я Родину и продала, за зайку. Ну а я их лишь пожалею и поцелую в лоб.

Вывод из истории такой: делайте людям приятно и мир станет лучше.

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