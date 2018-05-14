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Скандалы
14.05.2018
TUT.BY
Белорусский суд отправил за решетку шведского инвестора, который обманул предпринимателей на миллионы

Бизнесмена Амидуллу Набизаду признали виновным в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Суд Заводского района Минска вынес приговор: 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Набизада признан судом виновным в том, что путем обмана и злоупотребления доверием соучредителей, создавших с его участием субьекты хозяйствования, приобрел право на долю в уставном фонде — право на долю в имуществе этих предприятий — фактически сформированном за счет других соучредителей, объяснила суть обвинения представитель Генпрокуратуры Галина Скорогод.

Для этого использовалась схема перечисления денег, внесенных соучредителями в уставные фонды созданных предприятий, по цепочке в адрес подконтрольных фигуранту предприятий. Тем самым получил право на долю собственности на сумму 950 тысяч рублей в одном предприятии, и еще намеревался получить долю на 1,49 млн рублей в другом.

Он же признан виновным в том, что обманом получил от российского бизнесмена Вячеслава Погосова 2,6 млн рублей.

Напомним, 33-летний шведский бизнесмен Амидулла Набизада начал работать в Беларуси больше десятка лет назад, возглавив представительство инвесткомпании WH International Trading. Среди самых известных и успешных предприятий Набизады — новополоцкий «БелТитан», компания занимается производством полиэтилена, полиграфии и поликарбоната. Еще одно громкое начинание — «Барановичидрев», которое успеха не принесло.

На многих бизнес-форумах он расхваливал Беларусь как одну из самых интересных стран для инвестирования. Обзавелся здесь семьей, но после задержания родные покинули страну.

Деятельностью бизнесмена заинтересовались силовики и пришли к выводу: он обманул партнеров на миллионы долларов. Процесс начался еще в августе 2017-го, к тому моменту мужчина уже провел в СИЗО КГБ полтора года.

По материалам дела, в 2013−2015 годах он брался помогать с инвестиционными проектами, хотя сам имел трудности и долги. Это была покупка и доставка оборудования из-за границы, для чего фигурант переводил деньги партнеров на счета подконтрольных фирм в Латвии. По версии следствия, техника оказалась б/у, а по своим характеристикам и состоянию «не могла в полной мере» использоваться согласно проекту. На покупки якобы шла «незначительная часть» предоставленных инвесторами денег, а остальное бизнесмен забрал себе.

Среди потерпевших от мошенничества оказался бизнесмен Николай Дудко. Он передал фигуранту 16,5 млрд рублей «старыми» на проект по производству дверей на базе «Барановичидрев», в том числе 3,5 млн евро — на оборудование. Еще один эпизод связан с бизнесменами Архипенко и Гришиным, которые хотели открыть производство изделий из бетона и смесей на базе стройтреста № 22 в Полоцком районе. Здесь предполагаемая сумма присвоенных денег составила 6,5 млрд рублей старыми.

Хотя согласно официальным сообщениям КГБ изначально Набизада угодил за решетку вовсе не из-за жалоб партнеров. На него написал заявление российский бизнесмен Вячеслав Погосов, который добивался возврата своих денег от знакомых.

По версии следствия, шведский бизнесмен предложил помочь с «объективным рассмотрением уголовных дел» в отношении них за 1,3 млн рублей. А чтобы доказать свои «связи», организовал Погосову встречу с запредами СК и КГБ. Оказалось, просто записал его на официальный прием через сайты ведомств. За эту услугу он взял денег и ценностей на полмиллиона долларов, но вскоре был задержан.

Впрочем, на суде российский бизнесмен бросался упреками уже в адрес сотрудников комитета: «Все исказили и перевернули с ног на голову, я все докажу, если потребуется. (…) Этот суд будет неправильным».

 
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