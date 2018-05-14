В Грузии из-за наркотиков вспыхнули протесты. Сравним ситуацию с белорусской

Пока в Беларуси «Матери 328» с помощью голодовки пытались достучаться до властей, в Грузии прошли многотысячные акции протеста с требованием либерализации наркополитики и против беспредела полиции.

«Салідарнасць» сравнила, как протестовали в Грузии и Беларуси, чего удалось добиться и в чем глобальное отличие законодательства о наркотиках.

Как все начиналось

Грузия

В ночь на 12 мая грузинская полиция провела антинаркотическую операцию в ночных клубах Тбилиси, в результате которой, по официальным данным, были задержаны восемь предполагаемых наркоторговцев. Также в ходе рейда полицейские применили силу к посетителям клубов. В результате в городе началась стихийная акция протеста.

В воскресенье митинг возобновился. Тысячи людей вышли на улицы. Молодежь пыталась прорваться к зданию парламента. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых задержаны более десятка человек. Митинги прошли и в других городах Грузии.

Беларусь

27 апреля в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Женщины долгое время безрезультатно пытались достучаться до властей, однако так и не были услышаны.

Самой молодой участнице голодовки — 22 года, это жена осужденного. Самой пожилой — 72, в местах лишения свободы находится ее внук.

Что требуют протестующие

Грузия

Митингующие в Тбилиси требуют либерализации наркополитики и ответа на вопрос, почему полиция применила столь жесткие меры во время проведения спецопераций в ночных клубах. Одновременно звучат и политические призывы: отставка правительства, премьера и министра внутренних дел.

Беларусь

Объявившие голодовку матери выдвинули три требования: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК.

Цена вопроса

Грузия

В Грузии незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. А вот незаконный сбыт карается тюрьмой на срок от 6 до 11 лет (при отягощающих обстоятельствах — от 8 до 20 лет).

Защитникам прав потребителей наркотиков через Конституционный суд удалось добиться смягчения законодательства в отношении употребляющих марихуану. Хранение этого вида наркотиков в небольших количествах не карается тюремным заключением.

При этом грузинское законодательство считается очень строгим. В июне 2017 года после массовых акций протеста в центре Тбилиси власти страны начали работу над либерализацией «антинаркотического» законодательства. Пока решение по нему не принято.

Беларусь

В Беларуси за сбыт наркотических веществ предусматривается наказание сроком от 5 до 25 лет. Ответственность за наркотики была ужесточена в Беларуси в конце 2014 года.

В случае, если молодой человек приобрел наркотик с целью потребления, не хранил, не распространял его действия могут быть квалифицированы по части 1 статьи 328 и наказываются от 2 до 5 лет лишения свободы.

На практике это выглядит иначе. Чаще всего, следователи пытаются «раскрутить» подсудимого, чтобы он сдал третьих лиц, и так создают основу для формирования «организованной группы» —обвинение по части 3 статьи 328 УК (от 8 до 15 лет).

Совет министров 11 мая 2018 года направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Закона Республики Беларусь «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь. Ранее депутаты предлагали снизить нижнюю санкцию по ч. 2 и по ч. 3 статьи 328 УК — до 3 и 6 лет соответственно.

Чего добились

Грузия

13 мая к протестующим в Тбилиси обратился министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Чиновник лично принес извинения за пострадавших от действий полиции во время субботнего антинаркотического рейда в столице, ставшего поводом к акции протеста. Министр пообещал, что все жалобы на полицейских будут тщательно рассмотрены.

После переговоров с властями участники митингов приняли решение приостановить акции до следующей субботы. Столько времени протестующие дали МВД Грузии на выполнение их требований.

Беларусь

8 мая Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

— Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения, — заявил по итогам встречи Сукало. — А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас.

Через 15 дней «Матери 328» завершили голодовку по состоянию здоровья (но некоторые голодают до сих пор). 11 мая они приехали в Минск, чтобы передать обращение Александру Лукашенко через Администрацию президента.

Протесты: только фото

Грузия

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Фото: Спутник

Беларусь