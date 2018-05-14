Суицидов больше, чем инфарктов. Как умирали белорусы в 2017-м?

Отравились алкоголем почти вдвое больше людей, чем погибли в ДТП. От диабета умерло меньше людей, чем были убиты или утонули. Повесился каждый трехтысячный мужчина. Какие еще причины?

Белстат опубликовал статистику смертности в Беларуси за 2017 год. Основные причины смерти белорусов – рак, сердечно-сосудистые заболевания и внешние причины (самоубийства, отравления алкоголем, смерть в ДТП и прочие).

Беларусь многие годы в числе мировых лидеров по статистике самоубийств. По количеству самоубийств на 1000 человек белорусы в полтора раза «обставили» американцев.

Мужчины в Беларуси убивают себя почти в шесть раз чаще, чем женщины. В целом, покончили с собой больше людей, чем тех, кто умер от инфаркта (1945 и 1502 соответственно).

А что скрывается во «внешних причинах» смертности? Кто чаще от этих причин умирает? И какая картина была в 2016-м? Постарались ответить: