Модель Plus Size: «Пышные девушки стесняются идти в тренажерку, переполненную полураздетыми фитоняшами»

Евгения Тюленева — 32-летняя модель plus size. Еще год назад белоруска была топ-менеджером крупного предприятия в сфере энергетики и посвящала работе по 16 часов в сутки.

Устав от вечного «дня сурка», она кардинально сменила сферу деятельности. В ноябре 2017 года Евгения приняла участие в конкурсе красоты «Мисс мира» для девушек с пышными формами и увезла из Сингапура титул «Вице-мисс». А в январе 2018-го бросила себе очередной вызов и начала подготовку к пятикилометровому заплыву в открытом море.

Модель plus size — о том, почему спортивными могут быть не только обладательницы параметров 90−60−90.

«Уже в четыре года у меня были пышные щеки, плотные ручки и ножки»

Мы встречаемся с Евгенией Тюленевой в разгар подготовки к заплыву во Франции. Она целенаправленно идет к первым пяти километрам в жизни на открытой воде. Но для начала поясняет, откуда такое рвение к спортивным рекордам.

— После конкурса красоты я прочитала в интернете много комментариев в духе: «Хорошо быть plus size — можно вообще не заниматься спортом». Если к фэтшеймингу я была готова, то эти высказывания серьезно зацепили, — говорит Евгения. — Захотелось показать: даже пышные девушки занимаются спортом и работают над своим телом. На фастфуде не добиться привлекательной фигуры с красивой кожей, а не холодцом.

В ее жизни спорт присутствовал всегда. Например, в детстве Женя пробовала свои силы в художественной гимнастике — «бегала в трико и с ленточкой».

— Но тренер быстро подметила особенности моего телосложения: «Девочка гибкая и пластичная, только не для этого вида спорта». Уже в четыре года у меня были пышные щечки, плотные ручки и ножки. Я напоминала фарфоровую куколку, которую все хотели украсть. А девочки, которые становятся худыми подиумными моделями, в раннем возрасте, наоборот, похожи на лягушат, — поясняет Евгения.

Ей советовали заняться плаванием, теннисом или борьбой. Будущая модель перепробовала все варианты из списка и даже завоевывала медали на межуниверситетских соревнованиях. Монотонным занятиям в зале Евгения всегда предпочитала захватывающие виды спорта.

— Мне нужен был азарт. Например, большой теннис увлекал настолько, что не замечала, как из последних сил бегу за мячом. Правда, в определенный момент начали страдать колени. С подвижными нагрузками пришлось попрощаться. Казалось, теперь мне подходят только шахматы, — вспоминает модель. — В итоге оставила в расписании лишь плавание и тренажерный зал, где можно точечно нагружать конкретные мышцы и не травмировать «слабое место».

«Вы можете заниматься спортом в любом весе — вот что я хочу донести»

В начале этого года Евгения наконец решила поставить большую цель — проплыть дистанцию в открытом море. Изначально 32-летняя белоруска планировала зарегистрироваться на заплыв через Босфор. Но слоты на старт из Европы в Азию разлетелись со скоростью звука. Вице-мисс мира остановилась на альтернативном варианте — пятикилометровом заплыве в Марселе.

— Старт «Побега из замка Иф» (он же — «По следам Монте-Кристо». — Прим. GO.TUT.BY) назначен на 24 июня. Чем ближе эта дата, тем страшнее, — признается Женя. — Сейчас занимаюсь в бассейне по четыре-пять раз в неделю — самостоятельно или с тренером школы ISWIM. Конечно, на открытой воде будут совсем другие условия. Может сильно слепить солнце или начаться дождь. Плюс в море надо уметь ориентироваться по буйкам, совладать с волнами и контролировать, чтобы никто не заехал тебе ластами по лицу. Но мне же хотелось вызова!

В марсельском заплыве есть три варианта дистанций — пять, два с половиной и километр. Евгения сразу собирается дебютировать на максимальной. Когда температура воды зафиксируется на отметке выше 15 градусов тепла, девушка перейдет к регулярным тренировкам на Минском море.

По словам Жени, дистанция «По следам Монте-Кристо» считается даже сложнее заплыва через Босфор, хоть второй и длиннее на полтора километра. Дополнительное препятствие в Марселе — морские волны.

— Утешает, что организаторы подберут на лодке тех участников, которые не уложатся в отведенные два часа. Шанс остаться в открытом море невелик, — с юмором успокаивает себя модель plus size. — Но если серьезно, мне важно не просто доплыть, а показать хорошее время. Хочется вдохновить полных людей. Доказать, что мы способны плыть еще быстрее, чем Анна Бонд с отличной фигурой.

Кстати, к старту в Марселе Евгения Тюленева подходит в своем максимальном весе. К ноябрьскому финалу конкурса красоты белоруска целенаправленно набирала килограммы, чтобы иметь больше шансов на победу.

— Plus size моделинг начинается с 46-го размера. Но организаторы чаще всего отдают корону более пышной участнице, а не самой худой, что вполне логично. Поэтому за четыре месяца я поправилась на 10 килограммов и подошла к финалу в размере 52−54. На время подготовки к заплыву тоже решила не худеть — за полтора месяца убрала из рациона только алкоголь, — говорит модель. — Диеты убили бы саму задумку: придать уверенности полным девушкам в их естественном весе. Я не хочу пропагандировать идею: худейте — и тогда вы сможете заниматься спортом. Вы можете заниматься спортом в любом весе — вот что нужно донести.

Сейчас вес модели plus size близок к отметке в 100 килограммов, хотя оптимальный показатель для ее роста был бы 78.

— В плавании такой вес не мешает, а даже помогает держаться на воде. Но в жизни он доставляет мне дискомфорт — это дополнительная нагрузка на суставы и сердце. Как улучшить самочувствие? Я стремлюсь, чтобы мое питание было здоровым. Но делаю это ради здоровья, а не цифр на весах, — подчеркивает Женя.

На вопрос, обращаются ли к ней за спортивными советами, собеседница отвечает:

— На данный момент вопросы «где купить красивую одежду больше 48-го размера?» намного популярнее. Надеюсь, со временем интерес к спорту среди людей plus size возрастет. Пышные девушки зачастую стесняются приходить в тренажерку, которая переполнена полураздетыми фитоняшами. В какой-то момент я тоже комплексовала по этому поводу, — признается Евгения. — Но надо понять: ты занимаешься для себя.

Вице-мисс мирового конкурса красоты старается быть мотиватором для полных женщин. И одновременно отмечает: они тоже вдохновляют ее не сбавлять обороты и не халтурить на тренировках.

— У меня есть осознание того, что в июне я буду плыть не только за себя, но и за других девчонок. Боюсь ли фэйла? Конечно! Хочется, чтобы заплыв завершился фразой «она это сделала», а не насмешками «тоже мне, тюлень…».