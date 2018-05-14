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Лица
14.05.2018
Третья жена – о лучшем бомбардире в российском футболе: «Падший человек»

Жена бывшего футболиста «Зенита» и старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана сообщила о разрыве отношений со спортсменом.

Слухи о том, что в семье экс-футболиста «Зенита» и старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова не все гладко, ходили последние полгода, отмечает Газета.ru.

Сначала спортсмена якобы увидели в компании другой женщины. На снятом папарацци видео Кержаков сидит в ресторане с симпатичной брюнеткой, которая в какой-то момента кладет ему голову на плечо и улыбается.

Кроме того, подписчики обратили внимание на то, что в последний раз счастливые фотографии Кержакова и его жены Миланы были опубликованы в начале декабря 2017 года.

13 мая Милана Кержакова подтвердила слухи о расставании с супругом. 24-летняя девушка выложила в инстаграм снимок с годовалым сыном Артемием.

В комментариях пользователи проявили заботу о жене футболиста. «Надо понять для себя, что нужно: жить всю жизнь в положении нелюбимой, нежеланной для сложного красивого мужчины либо найти в себе силы оборвать все и идти дальше. Научиться снова радоваться жизни и найти свое настоящее счастье. Вы такая трогательная и грустная молодая мама...» — написал один из подпичиков.

«Я давно уже не с ним в отношениях...» — ответила Милана Кержакова.

Пользователей инстаграма шокировало неожиданное заявление девушки. В своем следующем сообщении Милана дополнила информацию о разрыве с футболистом.

«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — заключила Кержакова.

На этом комментарии Миланы закончились. Однако новость о разрыве пары вызвала большой резонанс.

Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова) познакомилась со спортсменом в 2014 году. 27 июня 2015 года Милана и Александр сыграли роскошную свадьбу, а 10 апреля 2017-го у пары родился сын Артемий.

Бывшая спутница Кержакова является дочерью известного российского государственного деятеля и политика Вадима Тюльпанова. Отец Миланы скончался вследствие сердечного приступа 4 апреля 2017 года, за несколько дней до рождения внука.

Тюльпанова была третьей женой Александра Кержакова. Впервые узами брака футболист связал себя в 2015 году. Его избранницей стала двадцатилетняя студентка Санкт-Петербургского университета экономики финансов Мария Головая. Свидетелем со стороны жениха на свадьбе был знаменитый фигурист Евгений Плющенко. В 2005 году родилась дочь Дарья, а спустя пять лет пара развелась.

В 2010 году у Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, у которой на тот момент от него была пятилетняя дочь Софья. В 2013 году в семье родился сын Игорь. В 2014 году спортсмен подал в суд на Сафронову с требованием лишении ее права в воспитании их общего сына и его иск был удовлетворен.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 233 гола. Кроме того, спортсмен — самый результативный игрок в истории «Зенита» и национальной команды страны.

Помимо клуба с берегов Невы футболист выступал за московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В числе наград спортсмена три золотые медали чемпионата России, Кубок УЕФА, а также национальные Кубки Испании и Швейцарии.

 
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