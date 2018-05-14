«Парень с бензопилой» отказался от последнего слова

В Могилеве завершается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича.

19-летний минчанин сейчас отбывает наказание в шкловской исправительной колонии за нападение с бензопилой на посетителей ТЦ «Европа», в результате которого погибла женщина, еще две пострадали.

Сейчас Казакевича обвиняют в нападении с ножом на двух контролеров колонии. В понедельник, 14 мая, Казакевич должен был выступить в суде с последним словом, однако говорить он отказался, сообщает TUT.BY.

В суде объявлен перерыв до 16.00, после которого будет оглашен приговор.

По версии обвинения, утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

На заседании 10 мая гособвинитель запросил для Владислава Казакевича наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, причем первые 5 лет он должен провести в тюрьме.