Невзоров: «Как хорошо, что «Бессмертный полк» в полном составе не пошел на шопинг в Финляндию»

Известный публицист прокомментировал новость про россиян, которых финские таможенники заставили снять георгиевские ленточки.

«Как известно, россиян, которые едут на шопинг в Финляндию, на границе останавливают финские погранцы и требуют, чтобы с фаркопов, антенн, зеркал в обязательном порядке были сняты колорадские ленточки и всякая другая 9-майская атрибутика, — отмечает Александр Невзоров в своем Инстаграм. — И, надо сказать, все это делают очень охотно, никто не возражает, все покорно снимают их и прячут.

Вот я думаю, как хорошо, что «Бессмертный полк» в полном составе не пошёл на шопинг в Финляндию. Потому что легко себе представить, какой высоты курганы из портретов и другой 9-майской атрибутики выросли бы на таможенных и пограничных постах! Чтобы все могли пройти на шопинг и купить себе лососика».

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