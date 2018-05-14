Как меняется мир за десятки лет правления одного президента

Telegram-канал «ЪЪ» провел несложные подсчеты, чтобы объемней прочувствовать, что произошло с той поры, как Владимир Путин впервые стал президентом РФ.

Кадр из фильма «Форсаж»

Канцлеры Германии - 2 шт

Президенты Китая - 3 шт

Римские папы - 3 шт

Президенты США - 4 шт

Премьер-министры Великобритании - 4 шт

Премьер-министры Австралии - 5 шт

Премьер-министры Италии - 8 шт

Премьер-министры Японии - 9 шт

Части фильма «Форсаж» - 10 шт.

Вот что случилось в мире с 2000 года, когда Владимир Путин начал править Россией.

Хэштег «стабильность».