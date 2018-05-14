Как меняется мир за десятки лет правления одного президента
Telegram-канал «ЪЪ» провел несложные подсчеты, чтобы объемней прочувствовать, что произошло с той поры, как Владимир Путин впервые стал президентом РФ.
Кадр из фильма «Форсаж»
Канцлеры Германии - 2 шт
Президенты Китая - 3 шт
Римские папы - 3 шт
Президенты США - 4 шт
Премьер-министры Великобритании - 4 шт
Премьер-министры Австралии - 5 шт
Премьер-министры Италии - 8 шт
Премьер-министры Японии - 9 шт
Части фильма «Форсаж» - 10 шт.
Вот что случилось в мире с 2000 года, когда Владимир Путин начал править Россией.
Хэштег «стабильность».
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