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В мире
14.05.2018
Глава MI5 сравнил Москву с Исламским государством

И предрек России участь «изолированного изгоя».

Руководитель британской контрразведки Эндрю Паркер призвал государства Евросоюза к плотному сотрудничеству после завершения процедуры Brexit, чтобы помешать «враждебным попыткам России свергнуть западные демократии», сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что исходящая из Москвы угроза требует не меньшего внимания, чем террористическая деятельность «Исламского государства».

По словам Паркера, Россия сейчас представляет собой враждебно настроенное государство, которое осуществляет «агрессивные и пагубные деяния», используя свои военные и технологические возможности. Разведчик отметил, что химическая атака в Солсбери является ярким примером «вопиющего нарушения Москвой международных норм», и такое поведение превратит Россию в «изолированного изгоя».

Эндрю Паркер также рассказал, что после событий в Солсбери Россия запустила «беспрецедентную волну дезинформации», и «Западу необходимо пролить свет на полуправды и небылицы, порождаемые российской машиной пропаганды».

 
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