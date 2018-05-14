Отдаст ли Лукашенко власть местным Советам?

Когда вертикаль перестанет понукать депутатами.

В Беларуси собираются повысить роль местных Советов депутатов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития регионов и системе государственного управления. Эксперты о том, когда это сработает.

Методолог и философ Владимир Мацкевич полагает, что в построенной в Беларуси вертикали власти Советам отведено ничтожное место и никакими мерами невозможно повысить их роль.

— Сегодняшние Советы – это низший уровень реализации решений, принятых сверху и спускаемых по вертикали. Это и есть крайние исполнительные структуры, хотя они и не являются исполнительной властью, — отмечет аналитик.

Работа Советов должна была бы определяться их компетенцией: бюджетом, которым они распоряжаются, Конституцией страны и ответственностью перед избирателями.

— Как можно повысить роль мастера цеха в технологической цепи на заводе? В технологии каждому отведено свое место, вот и вся государственная система у нас создана как сбалансированная машинка, ни в одном звене которой нет места самоуправлению, — считает эксперт. — Тут можно только повысить меру ответственности, например, наказание за неисполнительность, можно пытаться повысить исполнительскую дисциплину. Но повысить самоуправление, которого нет, невозможно: сколько ни умножай на ноль, ноль и останется.

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