Партнер Лукашенко: в Беларуси должно быть хотя бы 100 ледовых катков

После провала сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею стартовал конкурс отмазок.

Первым высказался Михаил Захаров, входивший в тренерский штаб национальной команды. В эфире «Беларусь 5» этот специалист, известный также, как партнер Александра Лукашенко по хоккейной площадке и уборке урожая, заявил:

— Главное — пересмотреть подходы к детскому хоккею и, думаю, все будет нормально. Да и катков не хватает. Когда мне говорят, у что у нас много ледовых арен, мне смешно. Это не 350, как в Швеции, в нашей стране с населением в 10 миллионов должно быть хотя бы 100 ледовых катков…

Захаров заявил, что Беларусь – процветающая страна, и объяснил почему