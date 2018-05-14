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Спорт
14.05.2018
Михаил Миронович
БАТЭ одержал 7-ю победу подряд. В состав судейской бригады входила женщина

13 мая состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по футболу.

Шахтер – Ислочь – 3:0 (Янушкевич,9, Бубнов, 10, в свои ворота, Ковалев, 75)

После смены главного тренера солигорчане выдали четырехматчевую беспроигрышную серию.

Неман – Городея – 1:0 (Ковель, 90+1)

Гродненчане вырвали победу уже в добавленное время.

БАТЭ – Торпедо – 2:0 (Сигневич, 86, Яблонский, 88)

Оживление на трибунах поначалу вызвал тот факт, что резервным арбитром на матче работала женщина. Впрочем, Ольга Терешко занимается судейством достаточно давно.

А вопросы возникли к рефери-мужчине. Комментаторы «Беларусь 5» усомнились в правомерности пенальти, который назначил в ворота гостей Виталий Севостьяник.

Игорь Стасевич одиннадцатиметровый не реализовал, но Николай Сигневич удачно сработал на добивании. БАТЭ одержал 7-ю победу подряд в чемпионате и со старта пока не терял очков.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 21 (после 7 матчей)

2.Динамо Мн – 14 (6)

3.Слуцк – 14 (7)

4.Торпедо-БелАЗ – 12 (7)

5.Неман – 12 (7)

6.Витебск – 11 (7)

7.Шахтер – 9 (7)

8.Динамо Бр – 9 (7)

8.Днепр – 8 (7)

9.Ислочь – 7 (7)

10.Луч – 7 (6)

12.Смолевичи – 6 (7)

13.Торпедо – 5 (7)

14.Гомель – 4 (7)

15.Городея – 3 (7)

16.Минск – 3 (7)

14 мая состоится еще один матч – между столичными «Лучом» и «Динамо».

 
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