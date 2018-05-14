Кендалл Дженнер появилась в Каннах практически топлесс

Каннский кинофестиваль знаменит своими показами во всех смыслах. На этот раз Кендалл Дженнер, которая свергла Жизель Бюндхен с трона супермоделей, продемонстрировала на Лазурном берегу свою грудь во всей красе.

Прозрачная ткань платья, в котором модель появилась на вечеринке Chopard, не скрывала практически ничего. Грудь так точно предстала во всей красе, поскольку лифчик сестра Ким Кардашьян решила не надевать.

Энистон, Джоли и другие звезды говорят «нет» бюстгальтеру (фото)