Марадоне предложили возглавить ФК «Динамо Брест»

Его агент подтвердил проведение переговоров с клубом.

Известный аргентинский футболист Диего Марадона может возглавить брестский ФК «Динамо», переговоры с представителями клуба пройдут в понедельник, заявил Sputnik по телефону агент легендарного спортсмена Стефано Сеси.

— Завтра мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в Дубае с представителями «Динамо Брест» по поводу его тренерства в клубе, — сказал Сеси.

Он также уточнил, что инициатива о проведении данных переговоров исходила от брестского клуба.

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